FF.AA. realizaron operativos contra la minería ilegal en Esmeraldas y Morona Santiago

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizaron operativos contra minería ilegal en Esmeraldas y Morona Santiago, informaron este jueves 27 de noviembre de 2025.

Más noticias:

La destrucción de ocho campamentos de minería ilegal en Esmeraldas y Morona Santiago

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.), a través del Ejército, desmanteló y destruyó ocho campamentos clandestinos utilizados por grupos delictivos para la extracción ilícita de minerales.

En el cantón San Lorenzo, se realizaron operaciones sostenidas contra la minería ilegal, una actividad que financia a organizaciones delictivas responsables de generar inseguridad y terror en el país.

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Durante estas intervenciones, los militares ingresaron a las zonas afectadas, neutralizaron estructuras clandestinas, inutilizaron maquinaria.

Además, desarticularon puntos logísticos mediante detonaciones controladas.

“Cada acción debilita la capacidad operativa de las mafias“, indicó el Ejército.

🚨 ¡OPERACIONES DE ALTA INTENSIDAD CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ESMERALDAS! 🚨#MineríaIlegal 💪🏻 | En operaciones contundentes ejecutadas en menos de 72 horas, el #BloqueDeSeguridad, a través del @EjercitoECU, desmanteló y destruyó 8 campamentos clandestinos utilizados por grupos… pic.twitter.com/kuw4bwMdH0 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) November 27, 2025

Operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago

Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron dos amplios operativos militares en la provincia de Morona Santiago para neutralizar actividades de minería ilegal, una de las principales amenazas ambientales y de seguridad en la Amazonía.

Intervención en Bella Unión – Valle del Castillo

En el sector Bella Unión – Valle del Castillo, el personal militar llevó a cabo una operación de ámbito interno orientada a desarticular la infraestructura empleada para la extracción ilícita. Durante la intervención se inhabilitó y destruyó maquinaria y equipos, entre ellos:

Dragas

Bombas de agua

Utensilios de minería

Combustible

Clasificadora tipo Z

Una excavadora

Además, se decomisaron utensilios de minería, material mineralizado, dos motocicletas, y se aprehendió a dos ciudadanos, quienes fueron entregados a la Policía Judicial para los trámites legales correspondientes.

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Operativo en la comunidad Tarimiat, cantón Gualaquiza

En una segunda acción militar, las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de registro y neutralización de actividades de minería ilegal en la comunidad Tarimiat, cantón Gualaquiza.

Durante esta intervención se inhabilitó maquinaria perteneciente a organizaciones dedicadas a la extracción ilícita, afectando directamente su capacidad operativa. Entre el material destruido constan:

04 excavadoras incineradas

04 motores de succión industriales destruidos in situ

03 clasificadoras tipo Z

3000 galones de diésel destruidos in situ

El personal aprehendido fue entregado a la Policía Nacional para los procedimientos legales correspondientes.

Compromiso con la protección del ecosistema amazónico

Ambas operaciones responden al compromiso institucional de las Fuerzas Armadas de combatir la minería ilegal, una actividad que deteriora el ecosistema amazónico, financia estructuras criminales y pone en riesgo a las comunidades locales.

Información extra: Esmeraldas

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