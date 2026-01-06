Policía evita ataque al ECU 911 de Manta y desarticula banda delictiva

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La madrugada de este martes 6 de enero de 2026 estuvo marcada por momentos de alta tensión en Manta, provincia de Manabí.

Una rápida y coordinada intervención de la Policía Nacional evitó un atentado contra las instalaciones del ECU 911. Además, permitió desarticular a una supuesta organización delictiva que llegó armada.

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El hecho se originó cuando servidores policiales que cumplen funciones como operadores del ECU 911 detectaron, a través del sistema de videovigilancia, el ingreso de varios sujetos armados al parqueadero de la central.

Los individuos se movilizaban en una camioneta blanca sin placas, un detalle que, sumado a su comportamiento, activó de inmediato las alertas internas ante una posible acción violenta contra la infraestructura estratégica.

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Enfrentamiento armado dejó un fallecido

Tras la alerta, unidades policiales se trasladaron al sitio para verificar la novedad. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron intimidarlos con armas de fuego.

La situación escaló rápidamente y los agentes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El cruce de disparos dejó como resultado la muerte de uno de los presuntos antisociales.

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Persecución policial y captura de los implicados

Luego del enfrentamiento, los demás involucrados huyeron a gran velocidad en la camioneta sin placas y en una motocicleta que había sido sustraída a un servidor policial.

La Policía activó de inmediato un operativo de cierre de vías y persecución ininterrumpida, que culminó con la interceptación del vehículo y la aprehensión de los sospechosos.

Entre los detenidos constan tres adultos y dos adolescentes. Dos de los aprehendidos resultaron heridos durante el operativo y recibieron atención médica bajo custodia policial.

Indicios incautados tras el ataque en Manta

Durante el procedimiento, los agentes levantaron varios indicios que ahora forman parte de la investigación: una camioneta tipo doble cabina, tres motocicletas que fueron recuperadas y cuatro teléfonos móviles.

Desde la Policía se informó que las investigaciones continúan para establecer si el grupo tenía nexos con bandas criminales que operan en Manabí. Las autoridades reiteraron que la respuesta policial será inmediata frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad ciudadana y el orden público.