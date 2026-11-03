Policía fue encontrado sin vida en el Distrito La Delicia, en el norte de Quito

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

La Policía Nacional del Ecuador confirmó este martes 3 de noviembre de 2026 el fallecimiento de un servidor policial técnico operativo, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de las instalaciones del Distrito de Policía La Delicia, ubicado en el norte de Quito.

El hallazgo se produjo durante la mañana, según informó la institución mediante un comunicado oficial. Las autoridades activaron los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte del uniformado.

COMUNICADO OFICIAL Ante el lamentable suceso registrado esta mañana en el Distrito La Delicia, norte de Quito, informamos que el hecho se encuentra bajo investigación. Expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad con sus familiares y compañeros. #ServirYProtegerConFirmeza https://t.co/vVoULSWLrE — Policía Ecuador Quito – Zona 9 (@PoliciaEcZona9) November 3, 2026

Policía Nacional investiga las causas del fallecimiento

De acuerdo con la información preliminar difundida por la Policía Nacional, el fallecimiento estaría relacionado con una presunta muerte autoinfligida. Sin embargo, la institución aclaró que esta hipótesis todavía se encuentra bajo investigación y que no existe una conclusión definitiva sobre las circunstancias del hecho.

Tras conocerse lo ocurrido en el Distrito La Delicia, en Quito, se coordinó de manera inmediata con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y las unidades especializadas para iniciar las diligencias investigativas.

Los equipos responsables también dispusieron la preservación de la escena, con el propósito de facilitar la recopilación de evidencias y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del servidor policial.

Policía Nacional expresa condolencias a familiares

A través de su comunicado, la Policía Nacional del Ecuador expresó su profundo pesar por la muerte del uniformado y extendió sus condolencias a familiares, compañeros de trabajo y amigos.

La institución también solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía manejar la información relacionada con este caso con responsabilidad, respeto y sensibilidad, evitando la difusión de versiones no oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad del agente ni sobre los resultados de las primeras diligencias. La investigación continúa a cargo de las instancias competentes.

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