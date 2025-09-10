La Policía informó que este miércoles 10 de septiembre de 2025 detuvo a Wilson Javier Q., presunto autor de la violación y el asesinato de Luz B., una adulta mayor en Déleg, Cañar. El ministro del Interior, Jhon Reimberg y la Fiscalía se pronunciaron sobre el hecho.

Más noticias:

La detención del presunto autor de la violación y el asesinato de una adulta mayor en Déleg, Cañar

La madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025, vecinos de una adulta mayor escucharon gritos de auxilio en su vivienda, ubicada en Déleg, Cañar.

Al llegar, encontraron a la víctima gravemente herida en la cocina y alertaron al ECU-911.

Personal del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional trasladó a la adulta mayor a un centro de salud local y luego al Hospital de Azogues.

Sin embargo, los médicos no pudieron salvar su vida y falleció horas después.

Le puede interesar: Cuatro profesores, llamados a juicio por violación grupal a dos adolescentes en Cayambe

Según el informe forense, la mujer de 83 años sufrió lesiones internas que desencadenaron una hemorragia y un paro cardiorrespiratorio.

Antes de morir, alcanzó a decir a una vecina que un hombre desconocido habría ingresado por la puerta posterior para atacarla.

El anuncio de la Policía y el ministro del Interior, Jhon Reimberg

La Policía, a través de diligencias investigativas, recibió información relevante sobre el presunto implicado de este delito.

Los uniformados obtuvieron la respectiva boleta por el delito de asesinato.

Mediante acciones operativas e información reservada, se logró la localización y detención de Wilson Q., quien presuntamente sería el causante de este acto violento.

#IMPORTANTE ||



DETUVIMOS AL PRESUNTO CAUSANTE DEL ASESINATO Y VIOLACIÓN CONTRA UNA ADULTA MAYOR



Tras un hecho violento suscitado en Azogues, #Cañar, contra una mujer de la tercera edad. #PolicíaEcuador a través de diligencias investigativas, recibió información relevante sobre… pic.twitter.com/rOhfcLEg1K — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 11, 2025

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, manifestó en su cuenta de X, que no permitirán que ningún hecho quede impune.

“Esperamos que la Función Judicial haga el trabajo que le corresponde para dejar a este y otros criminales en la cárcel”, agregó.

En Déleg, la Policía Nacional capturó a un sujeto involucrado en un hecho que resultó en el fallecimiento de una persona de la tercera edad. No permitiremos que ningún hecho quede impune!



Esperamos que la Función Judicial haga el trabajo que le corresponde para dejar a este y… pic.twitter.com/vqsxCC33kf — John Reimberg (@JohnReimberg) September 11, 2025

Las diligencias de la Fiscalía

La Fiscalía informó que, tras la detención de Wilson Javier Q., presunto autor de la violación y muerte de Luz B., de 83 años, continúa con la práctica de diligencias.

La formulación de cargos será en las próximas horas.

#ATENCIÓN | #Cañar: tras la detención de Wilson Javier Q., presunto autor de la #Violación y muerte de Luz B., de 83 años, perpetrada en el cantón #Déleg el domingo 7 de septiembre, #FiscalíaEc continúa con la práctica de diligencias y formulará cargos en las próximas horas. pic.twitter.com/w6khNrHkZw — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 11, 2025

Información externa: Déleg

Te recomendamos