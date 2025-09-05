La Fiscalía General del Estado dio a conocer sobre el proceso legal que se sigue en contra de cinco personas, cuatro de ellas docentes, acusadas de la violación de dos adolescentes.

Cinco personas están vinculadas con el caso

Según la información de Fiscalía, los cinco presuntos responsables de la violación que sufrieron dos adolescentes de 17 años irán a juicio.

Bryan Iván T. A., Luis Fernando L. S., Isaac Fernando O. Z., Carlos Ignacio Q. F. y Juan Emilio C. T. están acusados por Fiscalía como presuntos coautores del delito.

Los cuatro primeros eran docentes del colegio en donde estudiaban las víctimas y el quinto es la persona que arrendaba la casa en donde se cometió el delito.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Fiscal del caso expuso más de 80 elementos de convicción que, en la etapa de juzgamiento, alcanzarán calidad de prueba.

La agresión sexual habría ocurrido en Cayambe

El fiscal que lleva el caso narró que la tarde del 28 de febrero, los docentes llevaron a las adolescentes a la casa de Juan C., uno de los procesados, y les dieron licor hasta que perdieron el conocimiento.

Horas después, las adolescentes despertaron en camas distintas y con síntomas de haber sido agredidas sexualmente.

Además, el fiscal dijo que, de acuerdo con los testimonios anticipados, los agresores habrían cometido una violación grupal.

El día de los hechos, las madres de las estudiantes las empezaron a buscar, pues no supieron de ellas por varias horas. Con ayuda de la Policía, las identificaron en un vehículo en compañía de los procesados, quienes fueron aprehendidos ese momento.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía pidió la prisión preventiva para los cuatro docentes procesados, pero el juez no acogió el pedido.

Los cuatro procesados recibieron medidas como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

También se concedieron medidas de protección a favor de las víctimas para evitar que, estando en libertad, se puedan acercar a las víctimas.

Uno de los procesados incumplió medidas y ahora está preso

Uno de los procesados, Bryan T., incumplió la disposición, por lo que enfrenta un proceso por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad. Por lo que la Fiscalía solicitó prisión preventiva y el juez lo aceptó.

Al estar en prisión, no podía cumplir las presentaciones periódicas, por lo que Fiscalía pidió que se le cambie la medida cautelar y se le dicte prisión preventiva. Así que ahora, el procesado cumple prisión preventiva por dos causas.

En la instrucción fiscal del caso de violación, el fiscal identificó la presunta responsabilidad del dueño de la casa donde se cometió el crimen, Juan C. Así, fue vinculado a la causa y se ordenó su prisión preventiva.

Además, el juez emitió las boletas de encarcelamiento para los cinco sospechosos. Además, dispuso localizar y capturar a Luis L., Isaac O. y Carlos Q., quienes cumplían medidas alternativas.

