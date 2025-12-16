La Policía descubrió redes familiares de microtráfico en Ibarra, Imbabura, la madrugada de este martes 16 de diciembre de 2025; la institución informó los resultados del operativo “Encuentro 151”.

El descubrimiento de la Policía de redes familiares dedicadas al microtráfico en Imbabura

La Policía, a través de la Unidad de Investigación Antidrogas, ejecutó durante la madrugada de este marte la operación “Encuentro 151” en los sectores Ceibos–Tejar, del cantón Ibarra, en la provincia de Imbabura.

La intervención fue el resultado de un proceso investigativo de más de tres meses, orientado a desarticular un grupo delictivo dedicado al microexpendio y distribución de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala.

Estructura delictiva y roles identificados

Durante el operativo se realizaron seis allanamientos simultáneos, que permitieron la detención de seis ciudadanos con boletas de detención vigentes.

Los agentes recopilaron videos y material fotográfico que evidencian el expendio de sustancias ilícitas, además de identificar el rol específico de cada integrante de la organización.

Las investigaciones establecieron que el grupo utilizaba núcleos familiares para la distribución de droga en distintos sectores de la ciudad.

Detenidos, antecedentes e indicios incautados

Los detenidos fueron María L., Natalia J., Anthony L., Denis E., César I. y Alcívar P.

En el caso de César I., registra antecedentes penales por tenencia y posesión ilícita, asociación ilícita y sustancias sujetas a fiscalización.

Mientras que, Alcívar P. tiene antecedente por tenencia, posesión y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Durante la intervención se encontraron varias dosis de sustancias ilícitas que, tras la prueba de campo, dieron positivo para cocaína, presuntamente destinada a la comercialización local y en zonas aledañas.

Además, se hallaron una motocicleta, dos terminales móviles, una licuadora utilizada para el procesamiento de sustancias y dinero en efectivo.

