La Policía Nacional del Ecuador desarrolló un operativo en Imbabura y encontró marihuana escondida en un rodillo compactador.

Marihuana escondida en un rodillo en Imbabura

Las acciones se desarrollaron este lunes, 1 de diciembre de 2025. La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas ejecutó el operativo Rodillo, en la parroquia de Ambuquí, donde los agentes identificaron un cargamento de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que viajaban camufladas dentro del vehículo pesado.

El procedimiento comenzó cuando los policías detuvieron la marcha de un camión grúa que transportaba un rodillo compactador sobre la plataforma.

Según informó la Policía, la inspección visual y manual del automotor llamó la atención del personal operativo, que decidió extender el registro con el apoyo de un can detector de drogas.

Un can confirmó que había droga oculta

El can confirmó las sospechas, lo que motivó una revisión más detallada de la maquinaria. En el interior del rodillo compactador, los agentes ubicaron paquetes de marihuana ocultos.

Con este hallazgo, la Policía incautó 1 342 166 kg de marihuana, un volumen que equivale a 2 648 322 dosis destinadas presuntamente al mercado ilícito.

El destino del conductor

Durante la intervención, los agentes aprehendieron al conductor del vehículo, identificado como Jorge G., quien quedó a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional destacó que esta operación impidió que una gran cantidad de droga llegue a consumidores y afecte la salud pública.