Policía decomisa marihuana y heroína durante operativo en Montañita

Más de 53 mil dosis de marihuana y heroína fueron retiradas del mercado ilícito durante el operativo Apolo 33, ejecutado por la Policía Nacional en Montañita, provincia de Santa Elena. Esta intervención resultó en la aprehensión de cuatro personas.

Aprehendidos en Santa Elena

El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de su cuenta de X que los agentes decomisaron 22,45 kilogramos de marihuana y 246 gramos de heroína. Los aprehendidos fueron identificados como:

Emel R.

Carlos Holmes G.

José Agustín T.

Pedro Pablo M.

Las cuatro personas quedaron a órdenes de las autoridades judiciales de Santa Elena por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Cuatro personas apresadas y 22 kg de droga incautada resultados del operativo Apolo 33 en Santa Elena.



La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 33 en Santa Elena en Montañita con los siguientes resultados:



4 personas aprehendidas: Emel Ramírez Hoyos, Carlos Holmes… pic.twitter.com/BXzwTSYDLC — John Reimberg (@JohnReimberg) August 2, 2026

Drogas valoradas en más de 19 mil dólares

De acuerdo con las cifras difundidas por Reimberg, la marihuana equivalía a 44 900 dosis, alcanzando un valor aproximado de 17 398 dólares. Por otro lado, los 246 gramos de heroína representaban otras 8 200 dosis, valoradas en aproximadamente 1 906 dólares. El avalúo conjunto de las sustancias decomisadas supera los 19 300 dólares.

Indicios incautados durante el operativo

Durante el procedimiento, los policías también incautaron cuatro teléfonos celulares y un taxi. Estos objetos quedaron registrados como indicios relacionados con la investigación.

Sin embargo, las autoridades no precisaron cuándo se efectuó la intervención ni difundieron más detalles sobre las circunstancias en las que encontraron las sustancias.

Policía decomisó marihuana en Montañita; preguntas frecuentes

❓¿Qué resultados dejó el operativo Apolo 33 en Montañita? El operativo dejó cuatro personas aprehendidas y permitió decomisar 22,45 kilogramos de marihuana y 246 gramos de heroína.

Según las autoridades, las sustancias equivalían a más de 53 000 dosis que habrían llegado al mercado ilícito. ❓¿Quiénes fueron aprehendidos durante el operativo? Los aprehendidos fueron identificados como Emel Ramírez Hoyos, Carlos Holmes Gutiérrez Cerón, José Agustín Tomalá Pozo y Pedro Pablo Minaya Bravo.

Los cuatro quedaron a órdenes de las autoridades judiciales de Santa Elena por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. ❓¿Cuántas dosis de droga fueron retiradas del mercado? La marihuana decomisada equivalía a aproximadamente 44 900 dosis.

Los 246 gramos de heroína representaban otras 8 200 dosis, por lo que el total superaba las 53 000 dosis. ❓¿Cuál era el valor de la droga incautada? La marihuana tenía un valor estimado de 17 398 dólares, mientras que la heroína estaba valorada en aproximadamente 1 906 dólares.

El avalúo conjunto de las sustancias superaba los 19 300 dólares. ❓¿Qué otros indicios fueron incautados en Montañita? Los agentes retuvieron cuatro teléfonos celulares y un taxi como parte de los indicios relacionados con la investigación.

Las autoridades no precisaron la fecha exacta del operativo ni las circunstancias en las que fueron encontradas las sustancias.

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