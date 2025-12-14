El distrito San Lorenzo, en Esmeraldas, fue escenario de un enfrentamiento armado el sábado 13 de diciembre de 2025. La Policía Nacional del Ecuador, a través del subsistema preventivo y en coordinación con el Bloque de Seguridad, intervino en el sector Guayabal tras recibir alertas de detonaciones.

Los uniformados se trasladaron de inmediato y con apoyo de unidades especializadas enfrentaron a varios sujetos armados. Ante la amenaza inminente, los policías hicieron uso legítimo de la fuerza. Como resultado, lograron la aprehensión de Juan V., ciudadano con antecedentes por tenencia y porte de armas de fuego en 2022.

El detenido pertenecería a la estructura guerrillera Frente Iván Ríos. Durante la operación se incautaron varios indicios que fortalecen la investigación. Entre ellos constan:

02 armas de fuego

55 cartuchos

02 alimentadoras de fusil

1 terminal móvil

1 dispositivo electrónico

1 mochila y otros objetos de interés investigativo

Siete detenidos por microtráfico en Esmeraldas

Por otro lado, La Policía, a través de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Subzona Esmeraldas, en coordinación con la Fiscalía, ejecutó el operativo ‘Encuentro 145‘, que permitió la captura de siete personas implicadas en el delito de microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

La operación policial antinarcóticos se desarrolla luego de varios meses de investigación, tiempo en el que los agentes lograron identificar el modus operandi, lugares y domicilios utilizados para el expendio de sustancias ilícitas (marihuana y cocaína), en donde ofrecían y comercializaban el alcaloide.

Con el apoyo de varios equipos tácticos, se ejecutó el operativo con allanamiento en domicilios ubicados en el barrio Codesa de Esmeraldas.

La institución exhortó a la población a colaborar con información oportuna que permita fortalecer las acciones de seguridad en el territorio nacional.