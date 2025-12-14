Ejército y Policía golpean a Los Lobos en Santo Domingo con armas y maquinaria ilegal

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Ejército y la Policía Nacional ejecutaron dos operativos contra la minería ilegal en Santo Domingo de los Tsáchilas. Las acciones se realizaron el 13 de diciembre de 2025 en los sectores Salinas de Monte Nuevo y Mirador.

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El Ejército, con información de inteligencia militar, intervino en la parroquia Santa María del Toachi. En la operación participaron elementos del Recon de la Primera División Shyris y del Batallón de Ingenieros N.° 67 Montúfar. Los uniformados aprehendieron a siete individuos, presuntos integrantes del GAO Los Lobos. Entre los detenidos constan:

Adonis Fabricio Z. C., alias ‘Sombra’

Víctor Gastón D. P., alias ‘Negro’

Marco Alfredo C. E., alias ‘Cachete’

Jonathan Patricio O. I., alias ‘Yandel’

Jhon Jarrison P. A., alias ‘Colombia’

Eder Manuel C. M., alias ‘Eder’

Nel Amado S. M., alias ‘Tayson’

Los militares decomisaron armas, explosivos, uniformes, vehículos y maquinaria. Entre los bienes incautados figuran 5000 bultos de material mineralizado, una retroexcavadora, dos camionetas, un jeep Grand Cherokee, una pistola Glock y un subfusil Palmeto State Armony. Adicionalmente, se retiraron radios, teléfonos celulares, combustible y siete uniformes militares.

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝑨𝑶 𝑳𝒐𝒔 𝑳𝒐𝒃𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒐 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈𝒐



Efectivos del Ejército, con información de… pic.twitter.com/Tut1s5GN9N — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) December 14, 2025

A este operativo se lo denominó Cruzada por la Seguridad – Fuego XCVII. Según las investigaciones, los sujetos intimidaban a la población de los sectores cercanos y usaban las armas para respaldar otras actividades ilícitas.

En el sector Mirador, los policías inhabilitaron maquinaria utilizada para la explotación ilegal. Retiraron y aseguraron componentes que servían para su funcionamiento. Las autoridades confirmaron que los detenidos pertenecerían a la estructura criminal Los Lobos y estarían relacionados con hechos delictivos previos en la provincia.

Con estas acciones, Ejército y Policía golpearon de manera simultánea a la organización criminal más grande del país y frenaron actividades de minería ilegal en Santo Domingo.