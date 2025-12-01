El Ejército Ecuatoriano intensificó sus operaciones contra la minería ilegal en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Los militares ingresaron al recinto 5 de Junio, donde identificaron varias áreas usadas para extracción irregular y actuaron para frenar estas actividades. Durante el operativo, el personal neutralizó maquinaria, insumos y campamentos que sostenían esta práctica ilícita.

Los uniformados recorrieron la zona y desmantelaron estructuras destinadas a la explotación de recursos sin permiso. La intervención permitió retirar equipos, motores y combustible que los grupos dedicados a la minería ilegal utilizaban de forma permanente. Las acciones formaron parte de las operaciones continuas que ejecuta la institución para limitar el avance de estas actividades y sus efectos en la provincia.

Equipos y materiales incautados en la intervención

El operativo dejó como resultado el hallazgo y la inhabilitación de tres campamentos mineros con capacidad para 40 personas. Los militares también localizaron y neutralizaron una retroexcavadora y varios equipos que servían para mantener la actividad extractiva. Entre ellos constan tres motores de luz, cuatro motores de agua, 10 bidones de diésel, una soldadora, un teléfono satelital, tres tanques de gas, dos bateas y dos mangueras de motor de agua.

El personal decomisó, además, dos balanzas para oro, un multímetro, seis válvulas de sistema hidráulico y un control de retroexcavadora. A esto se sumaron cuatro kits de empaques, tres cargadores de radios, una manguera de presión, dos radiadores y varios repuestos de maquinaria. También retiraron 300 metros de cable de acero, 12 repuestos de retroexcavadora, ocho baterías, 19 canecas de diésel, un tanque cisterna plástico con diésel, otro metálico y seis tanques de 200 litros del mismo combustible. En el sitio operaba adicionalmente un motor de agua.

Impacto económico y posición del Ejército

Las Fuerzas Armadas estimaron que esta intervención provocó un golpe económico para la estructura de minería ilegal, con una afectación aproximada de 850 000 dólares. El debilitamiento financiero se suma a la pérdida de maquinaria y recursos clave para mantener el funcionamiento de estas operaciones.

El Grupo de Caballería Mecanizada N.º 36 Yaguachi reiteró su compromiso de defender los recursos naturales y proteger el ambiente. La unidad aseguró que continuará enfrentando las actividades relacionadas. Militares recorrieron la zona, retiraron insumos y frenaron operaciones que dañaban el ambiente y sostenían economías ilícitas en la provincia.

