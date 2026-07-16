Policía aprehendió a alias ‘Jeanpol’ tras una persecución en Esmeraldas

Un operativo de la Policía Nacional permitió la aprehensión de Christopher F., conocido como ‘Jeanpol’, en el barrio El Pampón, en Esmeraldas. Las autoridades lo identifican como integrante del grupo de delincuencia organizada ‘Los Gánsters’.

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Intento de escape durante el operativo

Unidades de Inteligencia, con apoyo de personal investigativo y preventivo, ejecutaron el procedimiento.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, el joven de 19 años intentó huir al notar la presencia policial; sin embargo, los agentes lo interceptaron tras una persecución.

Hallazgos durante el registro

Durante el registro, los uniformados encontraron una pistola calibre nueve milímetros, 10 cartuchos sin percutir y una alimentadora. Esto refuerza la sospecha sobre su implicación en actividades delictivas.

Presunto cabecilla de ‘Los Gánsters’

La Policía considera a alias ‘Jeanpol’ uno de los principales cabecillas de ‘Los Gánsters’ y lo identifica como Individuo de Interés Penal Relevante.

APREHENDIDO ALIAS "JEANPOL", PRESUNTO CABECILLA DEL GRUPO DELINCUENCIAL “LOS GÁNSTERS” Y CONSIDERADO INDIVIDUO DE INTERÉS PENAL RELEVANTE



La #PolicíaEcuador a través del trabajo de unidades de Inteligencia, en coordinación con personal investigativo y preventivo, ejecutó un… pic.twitter.com/ZmwFeUrffc — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 16, 2026

Reimberg señaló que el aprehendido es hermano de alias ‘Manolo’, quien es considerado el cabecilla principal de esa organización.

Delitos atribuidos a Christopher F.

La institución atribuye a Christopher F. una presunta participación en delitos como extorsión, sicariato, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y porte o tenencia ilegal de armas de fuego. Tras el operativo, el aprehendido quedó a órdenes de las autoridades judiciales para el respectivo proceso.

Policía captura alias ‘Jeanpol’; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con alias ‘Jeanpol’ en Esmeraldas? Respuesta precisa:

La Policía Nacional aprehendió a Christopher F., alias ‘Jeanpol’, durante un operativo ejecutado en el barrio El Pampón, en Esmeraldas. Las autoridades lo identifican como integrante del grupo de delincuencia organizada ‘Los Gánsters’.

Contexto:

Según el ministro del Interior, John Reimberg, el joven de 19 años intentó escapar al notar la presencia policial. Los agentes lo interceptaron después de una persecución.

Durante el procedimiento se encontraron una pistola calibre nueve milímetros, 10 cartuchos sin percutir y una alimentadora. ❓¿Quién es alias ‘Jeanpol’ y qué relación tiene con ‘Los Gánsters’? Respuesta precisa:

Alias ‘Jeanpol’ es Christopher F., un joven de 19 años a quien la Policía señala como uno de los principales cabecillas de ‘Los Gánsters’. También fue identificado como Individuo de Interés Penal Relevante.

Contexto:

John Reimberg indicó que el aprehendido es hermano de alias ‘Manolo’, señalado como cabecilla principal de esa organización.

Las afirmaciones sobre su rol forman parte de la información difundida por las autoridades y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial. ❓¿Qué delitos atribuye la Policía a alias ‘Jeanpol’? Respuesta precisa:

La Policía atribuye a Christopher F. una presunta participación en extorsión, sicariato, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

Contexto:

Estos señalamientos no equivalen a una sentencia ni a una declaración de culpabilidad. El aprehendido deberá enfrentar el procedimiento correspondiente ante las autoridades judiciales.

El hallazgo del arma y las municiones forma parte de los elementos levantados durante el operativo en Esmeraldas. ❓¿Cómo afecta esta aprehensión a la seguridad en Esmeraldas? Respuesta precisa:

La aprehensión retira temporalmente de circulación a una persona señalada por la Policía como integrante relevante de una organización delictiva. Su impacto definitivo dependerá de la investigación y de las decisiones judiciales posteriores.

Contexto:

El operativo se realizó con unidades de Inteligencia y apoyo de personal investigativo y preventivo.

La información difundida no detalla si la intervención permitió identificar a otros integrantes ni qué efecto tendrá sobre la estructura de ‘Los Gánsters’. ❓¿Qué sigue después de la aprehensión de alias ‘Jeanpol’? Respuesta precisa:

Christopher F. quedó a órdenes de las autoridades judiciales para que se resuelva su situación jurídica. El proceso deberá determinar qué cargos se formulan y qué medidas se aplican.

Contexto:

La Fiscalía y la Policía deberán presentar los elementos levantados durante el procedimiento, entre ellos el arma, los cartuchos y la alimentadora.

Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, el aprehendido mantiene la presunción de inocencia.

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