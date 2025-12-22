Al ritmo de los tambores y las maracas, a las 08:00 de este lunes, 22 de diciembre de 2025, se inició el plantón en los exteriores del Complejo Judicial Albán Borja, norte de Guayaquil. En el lugar se conocerá el fallo del tribunal en el caso Las Malvinas, por la desaparición forzada de cuatro menores tras ser detenidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el 8 de diciembre de 2024.

Caso Las Malvinas y un día decisivo

Familiares y amigos de las víctimas, así como miembros de colectivos sociales, se dieron cita en el lugar para esperar la resolución del tribunal respecto de los 17 militares procesados por el hecho.

La audiencia estaba convocada para las 08:30. Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humane (CDH), señaló a EL COMERCIO que la duración de la audiencia puede variar, dependiendo de si solo se lee la sentencia o si hay más intervenciones.

#AHORA | #CasoMalvinas: en la Unidad Judicial Albán Borja, se reinstala la audiencia de juicio contra 17 militares por presunta #DesapariciónForzada. Hoy, el Tribunal dará a conocer su decisión sobre la responsabilidad de los procesados en el delito imputado por #FiscalíaEc. pic.twitter.com/VVw5lIh2r1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 22, 2025

Los argumentos en el caso

Al ser 17 los procesados, esto puede alargar la diligencia. “Tenemos buenas expectativas sobre el fallo, por todas las evidencias que se han presentado por parte de la Fiscalía“.

El activista indicó que se decidió hacer el plantón por la relevancia del caso. “Es para hacer una reclamación presencial por el daño que las familias han sufrido”.

Luego del fallo, viene la etapa de apelaciones, en caso de que los militares decidan acudir a este recurso legal, al cual tienen derecho. “Eso puede tardar varios meses, pero lo importante es que ya hay un fallo”, puntualizó Navarrete.

Antecedentes del caso Las Malvinas

Los menores de edad Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar tras una alerta por un presunto robo.

Los restos se hallaron calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un sector agreste de Taura, a 11 kilómetros del centro poblado.