Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Una nueva denuncia de amenazas contra un periodista se registra en la provincia de Santa Elena. Fernando Muñoz, director y propietario de Radio Salinas 103.3 FM, decidió suspender temporalmente los espacios informativos de la emisora después de un incidente ocurrido la noche del martes 24 de noviembre de 2026.

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Periodista recibe una amenaza de muerte en Radio Salinas en Santa Elena

Las cámaras de seguridad del medio de comunicación registraron el momento en que un hombre dejó una funda en los exteriores de las instalaciones de la radio. Dentro del paquete había una corona fúnebre de flores blancas y un mensaje intimidatorio.

La emisora difundió la denuncia a través de sus plataformas digitales, donde también publicó las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia.

Tras el incidente, Muñoz adoptó medidas de seguridad que incluyeron la suspensión temporal de los espacios periodísticos. Este jueves 26 de noviembre, el noticiero Ola Informativa no salió al aire con su programación habitual.

El director de Radio Salinas vinculó las amenazas con el ejercicio de su profesión y las entrevistas que realiza en el medio de comunicación.

La Policía Nacional investiga el caso y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad. Hasta el momento, la institución no ha establecido públicamente las motivaciones de la amenaza.

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Fernando Muñoz denunció otras amenazas en 2026

El episodio del 24 de noviembre tiene un antecedente. El 15 de enero de 2026, Fernando Muñoz también recibió intimidaciones relacionadas con su trabajo periodístico.

#Inseguridad El periodista Fernando Muñoz, director de Radio Salinas 103.3 FM, publicó la amenaza de muerte, en una corona de rosas, que dejaron a la entrada del medio. La emisora suspendió temporalmente sus noticieros por seguridad. El pasado fin de semana su colega Omar Toledo, del medio digital de La Libertad, ToleditoTV recibió 4 disparos y está grave en un hospital. La violencia en Santa Elena, ha rebasado todos los niveles @MinInteriorEc @PoliciaEcuador — Klaveec (@klaveec) November 26, 2026

En aquella ocasión, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que las amenazas tenían como propósito impedir la difusión de una entrevista sobre presuntas irregularidades en la venta de terrenos.

La organización internacional también ha documentado otros casos de intimidaciones contra trabajadores de medios de comunicación en la provincia de Santa Elena.

Fiscalía investiga otro ataque contra un periodista en Santa Elena

La denuncia del propietario de Radio Salinas ocurre tres días después del atentado armado contra Omar Toledo Floreano, director del medio digital Toledito TV.

El ataque ocurrió el sábado 21 de noviembre de 2026 en el centro de Santa Elena. El comunicador sobrevivió y permanece hospitalizado.

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La Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio para determinar las circunstancias del atentado contra Toledo.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el ataque y solicitó diligencia en las investigaciones.

Fundamedios también se pronunció sobre el caso y pidió a las autoridades que investiguen si existe una relación entre el atentado y las actividades periodísticas del comunicador.

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