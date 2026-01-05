‘Pan Viejo’, cabecilla de Los Lobos, fue capturado por la Policía en Ambato, informó este lunes 5 de enero de 2026 el ministro del Interior, John Reimbeg.

La Policía capturó a alias ‘Pan viejo’ en Ambato

Una detención que reactiva una investigación pendiente en Ambato

La Policía Nacional informó que, tras acciones operativas e investigativas en Ambato, Tungurahua, logró la captura de Jefferson H., alias ‘Pan Viejo’.

Él es señalado como presunto causante de un hecho violento ocurrido en 2024.

De acuerdo con la información oficial, el aprehendido sería integrante del Grupo Armado Organizado Los Lobos.

Un crimen registrado en 2024

El caso se remonta al año 2024, cuando los servidores policiales fueron alertados por el ECU 911 sobre la existencia de una persona fallecida por impactos de arma de fuego en las calles Franz Liszt y Claude Archille Debussy.

Los agentes se trasladaron de inmediato al lugar y constataron la presencia de un ciudadano tendido en el piso, quien presentaba varias heridas ocasionadas por arma de fuego.

Posteriormente, los policías tomaron contacto con un familiar de la víctima.

Esta persona relató que dos sujetos habrían ingresado al inmueble y efectuado varias detonaciones en contra del ciudadano, provocándole la muerte.

Orden de captura y antecedentes

Con base en las diligencias investigativas, la Policía logró la captura de Jefferson H., alias ‘Pan Viejo’, quien registra una orden de captura por el delito de asesinato.

Además, el detenido posee antecedentes por el delito de robo correspondientes a los años 2016, 2023 y 2024.

La reacción de John Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el detenido tenía orden de captura por asesinar a una persona en 2024 y dejar herida a otra.

Además, posee antecedentes judiciales por robo desde 2016.

El sujeto fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para su debido proceso.

AMBATO.



CAPTURADO ALIAS “PAN VIEJO” CABECILLA DE LOS LOBOS DE AMBATO Y OBJETIVO CRIMINAL PRIORIZADO.



El sujeto HIDALGO SANGINES JEFFERSON ALEXANDER fue detenido hoy por la Policía Nacional. Tenía orden de captura por asesinato de una persona en 2024 y dejar herida a otra.… pic.twitter.com/n7t2ONubv7 — John Reimberg (@JohnReimberg) January 4, 2026

