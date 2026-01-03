La Policía Nacional desarticuló una supuesta banda de extorsionadores vinculada al Grupo Armado Organizado Los Lobos tras dos operativos ejecutados durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de enero de 2026 en los cantones Pueblo Viejo y Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Las intervenciones se desarrollaron luego de una denuncia que alertó sobre amenazas directas contra una familia.

Amenazas y exigencia económica de vacunadores en Los Ríos

La información recopilada por la Policía revela que el 29 de diciembre de 2024 una familia de Pueblo Viejo comenzó a recibir mensajes de texto con amenazas.

En los textos, los presuntos extorsionadores exigían el pago de 3 000 dólares a cambio de no atentar contra la vida de ninguno de los integrantes del núcleo familiar. Las amenazas generaron preocupación y motivaron la denuncia ante las autoridades.

Investigación de la Unase

Según la Policía, tras conocer el hecho, la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) de la Subzona Los Ríos inició un proceso investigativo.

Los agentes ejecutaron labores de inteligencia que permitieron ubicar dos inmuebles donde, de acuerdo con las indagaciones, se ocultaban los presuntos responsables de la extorsión. La Policía concentró las acciones en sectores de Pueblo Viejo y Babahoyo.

Allanamientos y aprehensiones

Con los elementos recabados durante la investigación, los servidores policiales realizaron allanamientos simultáneos en ambos inmuebles.

Estas acciones permitieron la aprehensión de Shery B. M., de 19 años, y Henry U. A., de 36 años, quienes figuran como presuntos miembros del grupo Los Lobos y estarían vinculados directamente con el caso de extorsión denunciado.

Indicios levantados

Durante los operativos, la Policía levantó tres teléfonos celulares y un recibo de pago que correspondería a una presunta extorsión.

Los agentes incorporaron estos indicios a la investigación para fortalecer el proceso judicial y esclarecer la participación de los aprehendidos en este y otros hechos similares.

Lucha contra la extorsión

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar de forma inmediata cualquier amenaza o intento de extorsión, a fin de activar los protocolos de investigación y proteger a las víctimas. Una vía es el 1800-Delito (335 486).