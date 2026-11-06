Municipio de Guayaquil ratifica su cooperación con la Fiscalía tras nuevos allanamientos

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Tras el nuevo allanamiento de la Fiscalía General del Estado en las oficinas del Municipio de Guayaquil, la Alcaldía emitió un comunicado donde afirma que mantiene su disposición para colaborar con las autoridades.

El procedimiento se realizó este viernes 6 de noviembre de 2026 en varias dependencias del cabildo porteño y en un consorcio jurídico, dentro de una investigación por un presunto delito de peculado.

Funcionaria del Municipio de Guayaquil rendirá su versión

La Fiscalía General del Estado informó que ejecutó un acto urgente en varias áreas del Municipio de Guayaquil con el objetivo de recabar indicios y documentación relacionados con un presunto delito de peculado.

La intervención comprendió las direcciones de Justicia y Vigilancia y Talento Humano, además de las coordinaciones de Comisarías y Edificaciones. También incluyó un consorcio jurídico ubicado en las calles Chile y Luque.

Posteriormente, concluídas las diligencias en las dependencias municipales, una funcionaria de la Dirección de Talento Humano fue trasladada a la Fiscalía Cuartel Modelo para rendir su versión sobre los hechos investigados.

Así respondió el Municipio de Guayaquil

En un comunicado, la Municipalidad de Guayaquil señaló que, ante el tercer allanamiento realizado en instalaciones municipales, busca transmitir un mensaje de “serenidad, responsabilidad y firmeza” a los guayaquileños.

Además, indicó que la administración mantiene “la calma y la convicción de actuar siempre dentro del marco de la ley, con respeto a las instituciones y absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes”.

El cabildo también sostuvo que los servicios municipales y la atención a la ciudadanía continúan con normalidad. En el documento se señala que “Guayaquil no puede detenerse” y que el trabajo de la administración municipal sigue desarrollándose con normalidad.

El tercer allanamiento de Fiscalía al Municipio de Guayaquil

Este operativo se suma a otras diligencias ejecutadas por la Fiscalía hace una semana, el viernes 30 de octubre de 2026 en Guayaquil, cuando agentes de la institución intervinieron varias dependencias de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y del Municipio de Guayaquil.

En el caso de la ATM, los procedimientos se realizaron en sus oficinas ubicadas en Los Ceibos, en el norte de la ciudad, y en el Departamento de Revisión Técnica Vehicular de la Terminal Terrestre.

Mientras tanto, en el Municipio de Guayaquil, la intervención se concentró en la Dirección de Recursos Humanos. Según explicó entonces la Fiscalía, estas diligencias tenían como objetivo preservar indicios ante la posible apertura de una investigación previa por un presunto delito de peculado.

Ese mismo 30 de octubre, la Fiscalía también allanó la vivienda de Gabriel Balladares, alcalde de Playas. Sin embargo, en ese momento, la institución no confirmó si existía alguna relación entre los procedimientos realizados en Guayaquil y el allanamiento al domicilio del funcionario.

Te recomendamos