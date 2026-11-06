Fiscalía allana dependencias del Municipio de Guayaquil por presunto peculado

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La Fiscalía intervino la mañana de este viernes 6 de noviembre de 2026 varias dependencias del Municipio de Guayaquil y un consorcio jurídico. La institución ejecutó un acto urgente para recabar indicios y documentación por un presunto delito de peculado.

El operativo comprende las direcciones de Justicia y Vigilancia y Talento Humano, además de las coordinaciones de Comisarías y Edificaciones del Municipio. Los equipos fiscales también intervinieron un consorcio jurídico ubicado en las calles Chile y Luque. La Fiscalía informó sobre estas diligencias y señaló que el procedimiento continúa en desarrollo.

¿Qué dependencias del Municipio de Guayaquil intervino la Fiscalía?

La intervención de este viernes se concentra en varias áreas administrativas del cabildo porteño. Entre ellas están las direcciones de Justicia y Vigilancia y Talento Humano, así como las coordinaciones de Comisarías y Edificaciones.

A estas dependencias se suma un consorcio jurídico situado en las calles Chile y Luque. La Fiscalía busca recabar indicios y documentación en estos lugares como parte de las actuaciones relacionadas con un presunto delito de peculado.

La institución informó que ejecuta el procedimiento mediante un acto urgente. Sin embargo, hasta el momento no ha detallado cuáles son los hechos que motivan estas diligencias ni qué documentación específica busca encontrar.

Tampoco ha precisado si las intervenciones de este viernes corresponden a una investigación previa ya abierta o si buscan reunir elementos para iniciar ese proceso.

#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc interviene, mediante un acto urgente, en varias dependencias del Municipio de #Guayaquil y un consorcio jurídico, con el objetivo de recabar indicios y documentación por un presunto delito de #Peculado. https://t.co/BioTycMh1G — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 6, 2026

El antecedente de las intervenciones del 30 de octubre

Este operativo ocurre después de otras diligencias que la Fiscalía ejecutó el viernes 30 de octubre en Guayaquil. En esa fecha, los equipos de la institución intervinieron oficinas de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Alcaldía de Guayaquil.

En el caso de la ATM, los agentes acudieron a sus oficinas en Los Ceibos, en el norte de la ciudad. También intervinieron el Departamento de Revisión Técnica Vehicular de la Terminal Terrestre.

En las dependencias municipales, la diligencia comprendió la Dirección de Recursos Humanos. La Fiscalía explicó entonces que el acto urgente buscaba preservar indicios ante una posible apertura de investigación previa por un presunto delito de peculado.

Ese mismo 30 de octubre, la institución también allanó la vivienda de Gabriel Balladares, alcalde de Playas. En ese momento, la Fiscalía no confirmó si los procedimientos en Guayaquil tenían relación con el allanamiento al domicilio del funcionario.

Las nuevas intervenciones del 6 de noviembre amplían las diligencias en dependencias municipales y alcanzan también a un consorcio jurídico. La Fiscalía mantiene el procedimiento en desarrollo.

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