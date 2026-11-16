Mujer murió tras caer del edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Una mujer murió la noche del domingo 15 de noviembre de 2026 tras caer del edificio Multicomercio, ubicado en el centro de Guayaquil. El hecho movilizó a agentes de la Policía Nacional y personal del Cuerpo de Bomberos. La víctima quedó sobre la acera del inmueble y los socorristas cubrieron su cuerpo con una manta celeste.

Las circunstancias de la caída todavía no están claras. Testigos mencionaron que la mujer habría pedido auxilio antes de caer y que otra persona, aparentemente un hombre, la habría empujado. También surgieron otras versiones sobre lo ocurrido. Sin embargo, hasta las 22:00 de ese domingo, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial para esclarecer el caso.

Testigos dieron versiones sobre la caída de la mujer

Luego de la emergencia, los organismos de respuesta acordonaron el lugar con cintas amarillas para impedir que los curiosos se acercaran. El cuerpo de la mujer permaneció sobre la acera, cubierto con una manta celeste, mientras las autoridades coordinaban las diligencias correspondientes.

Entre los testimonios que circularon en el sitio, una de las versiones señalaba que la víctima habría solicitado ayuda antes de caer desde el inmueble. Según ese relato, aparentemente otra persona la habría lanzado.

También se mencionó la posibilidad de que la mujer intentara evitar un robo. No obstante, ninguna de estas versiones tenía confirmación oficial hasta las 22:00 del domingo 15 de noviembre.

En medio del procedimiento, una pareja que se identificó como familiar de la fallecida ingresó al área acordonada. Mientras tanto, las autoridades esperaban la llegada de personal de Medicina Legal para realizar el levantamiento del cuerpo.

La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos acudieron al edificio para atender la emergencia. Hasta el cierre de los reportes disponibles, las autoridades no habían detallado cómo ocurrió la caída ni habían aclarado si existió la participación de otra persona.

El edificio Multicomercio permanece abandonado tras un incendio

El hecho ocurrió en el edificio Multicomercio, situado en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Cuenca, en el centro de Guayaquil. La estructura permanece abandonada desde el incendio que se registró en febrero de 2026.

Después de ese siniestro, las autoridades locales ratificaron que el inmueble debía pasar por un proceso de demolición. También anunciaron que buscarían una alternativa para ejecutar esos trabajos de manera rápida y segura, debido al riesgo inminente de colapso de la estructura.

Sin embargo, nueve meses después del incendio, el edificio todavía no registra una intervención. El inmueble continúa en abandono, pese a que las autoridades habían señalado la necesidad de demolerlo.

La caída de la mujer ocurrió en los exteriores de esta edificación, cuya situación permanece sin resolverse desde el incendio de febrero. Mientras tanto, las causas de su muerte y las circunstancias en las que cayó siguen sin esclarecerse oficialmente.

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