El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador emitió un pronunciamiento oficial tras la sentencia emitida en el denominado caso Las Malvinas, mostrando su respeto hacia las familias de las víctimas, este lunes, 22 de diciembre de 2025.

Condenan a militares por el caso Las Malvinas y Defensa responde

La institución destacó que comprende el dolor y la pérdida que enfrentan los familiares. Además, reiteró su compromiso con la “verdad y la justicia“.

En el comunicado, el Ministerio enfatizó que las Fuerzas Armadas del país han actuado con apego a la ley y a los valores institucionales.

Desde el inicio del proceso judicial, se agregó en el documento, las Fuerzas Armadas colaboraron con transparencia, respetando el debido proceso y entregando la información requerida por las autoridades judiciales.

El pronunciamiento también subraya que, ante la conclusión del proceso y la emisión de la sentencia, el Ministerio de Defensa mantiene su respeto a la ley y a las decisiones de la justicia ecuatoriana.

La institución reiteró que sus acciones siempre se han guiado por los principios de legalidad, ética y transparencia.

La sentencia y los antecedentes

El Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró culpables a 16 militares integrantes de la patrulla, encabezada por John Z., y estableció penas diferenciadas conforme a la solicitud de la Fiscalía.

Los cinco cooperadores eficaces recibieron una sentencia de 30 meses de privación de libertad. En cambio, los 11 restantes fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, además de una multa de 800 salarios básicos unificados, el pago de 10 000 dólares de reparación integral por cada procesado, disculpas públicas y una ceremonia de desagravio en la base de Taura.

El tribunal ratificó el estado de inocencia del teniente coronel Juan Francisco I. M. y dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares en su contra.

Antecedentes del caso Las Malvinas

Los menores de edad Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar tras una alerta por un presunto robo.

Los restos se hallaron calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un sector agreste de Taura, a 11 kilómetros del centro poblado.