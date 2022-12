Luisa Espinoza habló sobre la investigación de Fiscalía en su contra

Luisa Espinoza es creadora de contenido sexual. Foto: Twitter @LuisaEspinoza69

La creadora de contenido para adultos, Luisa Espinoza, habló sobre la investigación que abrió en su contra la Fiscalía por presunto delito de pornografía infantil.

La modelo realizó un video para sus redes sociales donde se ve que llega a un colegio de Guayaquil, se estaciona y deja que estudiantes le toquen los pechos a cambio de golosinas que les ofrece.

Ante ese video, que ya fue eliminado de su cuenta de Instagram, la Fiscalía abrió investigaciones. Por su parte Espinoza, dijo durante un en vivo en su cuenta lo siguiente: "el país tiene tantos problemas y no entiendo cómo se enfocan en mí", a propósito de las investigaciones en su contra.

Durante su en vivo, la modelo repitió constantemente que no hizo nada malo. "No le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, es mi cuerpo y no lo tienen por qué controlar otras personas", mencionó.

De acuerdo con Luisa, quien ya posee un abogado que ejercerá por su defensa ante la Fiscalía, los estudiantes que aparecen en el video fueron advertidos con anterioridad sobre la temática del filme.

De hecho, sobre el estudiante que aparece en el video acariciándole los pechos, ella admitió que también le explicó que ocultaría la cara a los menores, lo cual sí hizo. No se ve la cara a ningún estudiante.

El artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal dice que la pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos o electrónicos “que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual”. Este delito es sancionado con 13 a 16 años de cárcel.

Finalmente, durante otras entrevistas con medios nacionales, la joven modelo dijo: "no hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día pelados de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose, que solo me hayan cogido las tetas cuestión de segundos, ya está. Ya fue”.

