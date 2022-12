Cuenta de modelo Luisa Espinoza fue suspendida por Twitter

La modelo Luisa Espinoza es investigada por el supuesto delito de pornografía infantil. Foto: Facebook

Redacción Guayaquil (I)

La cuenta de la modelo y creadora de contenido para adultos Luisa Espinoza fue suspendida por la red social Twitter.

La Fiscalía General anuncio el martes, 20 de diciembre, que se inició una investigación en contra de Espinoza por el supuesto delito de pornografía infantil.

El anuncio de la fiscalía se da luego de que circuló en redes un vídeo en el que la modelo se sitúa en su vehículo en los exteriores de un plantel educativo de Guayaquil y pide a unos alumnos que le toquen los pechos a cambio de un dulce.

Tras ser criticada públicamente por el vídeo, la modelo eliminó la publicación, que alcanzaba unas 40 000 reproducciones.

Política de Twitter

Para que esta red social suspenda una cuenta, la persona que la maneja debe haber realizado publicaciones que inciten al odio, al racismo o a la pornografía infantil.

"Tenemos una política de tolerancia cero respecto de la explotación sexual infantil”, señala Twitter.

Espinoza ofrecía en su cuenta de Twitter links a otras redes donde ofrece contenidos para adultos previo el pago de una membresía.

Pornografía infantil

La Fiscalía caratuló el caso como presunto delito de pornografía infantil, el que es penado con cárcel de 13 a 16 años de cárcel.

En el artículo 103 del Código Integral Penal (COIP) se señala que se sancionará con esa pena a la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos o de cualquier otro soporte que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actividad sexual.

Según abogados consultados, el que los menores hayan dado su consentimiento para ser grabados mientras manoseaban a la modelo no es un atenuante, pues para la ley su criterio no es válido al no tener la mayoría de edad.

Más noticias relacionadas en:

Visita nuestros portales: