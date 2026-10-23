Liberan en Portoviejo a una mujer secuestrada por quien exigían 300 000 dólares

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El operativo policial que se desplegó entre Portoviejo y Manta permitió localizar a una mujer secuestrada y aprehender a cuatro adultos. Los agentes también aislaron a tres adolescentes, presuntamente vinculados con el caso.

La víctima permanecía retenida desde la madrugada del martes 20 de octubre de 2026. La Policía la encontró cerca de las 10:00 del miércoles 21, durante el Operativo Libertad 1149, informó la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Los captores exigieron 300 000 dólares a la familia

Según el informe de la Unase, el secuestro comenzó aproximadamente a las 03:34 del martes. Un grupo de personas encapuchadas ingresó por la fuerza en la vivienda de la mujer y se la llevó.

Alrededor de las 05:00, el cónyuge de la víctima recibió mensajes por WhatsApp. Quienes la retenían le exigieron 300 000 dólares y amenazaron con atentar contra su vida si no entregaba el dinero.

Tras recibir la denuncia, equipos policiales iniciaron labores de inteligencia y coordinaron acciones con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Los allanamientos se realizaron en Portoviejo y Manta.

🚨𝐑𝐄𝐒𝐂𝐀𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐕Í𝐂𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐘 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐀 𝟕 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐁Í Con el Liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la UNASE y con el apoyo del GIR, ejecutó varios allanamientos en Manta y Portoviejo, en los que rescataron a una persona víctima de secuestro extorsivo. Además, durante las acciones policiales se capturó a siete sujetos, entre ellos tres menores de edad quienes estarían involucrados en el delito. Según las investigaciones, los aprehendidos habrían exigido USD 300.000 a cambio de no atentar contra la vida de la víctima. 🎯 Resultados 🔹 1 víctima de secuestro rescatada 🔹 7 aprehendidos, entre ellos 3 adolescentes 🔹 3 armas de fuego 🔹 3 alimentadoras 🔹 29 cartuchos sin percutir 🔹 5 terminales móviles 🔹 5 tarjetas SIM — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) October 22, 2026

La Policía localizó a la mujer en Portoviejo

Los agentes encontraron a la víctima en un inmueble del sector de la avenida 12 de Marzo, en Portoviejo. Después la trasladaron a una casa de salud para que recibiera una valoración médica y luego la entregaron a sus familiares.

Entre los cuatro adultos aprehendidos constan los ciudadanos venezolanos Leonel Antonio Rodríguez Castillo, de 21 años; Darwin David Linares Pérez, de 26; y Juan Daniel Cuevas Parra. También detuvieron al ecuatoriano Juan Gerardo Macías Briones, de 22 años. La Policía aisló a tres adolescentes ecuatorianos: uno de 16 años y dos de 17.

Durante la intervención, los investigadores recogieron cinco teléfonos celulares, cinco tarjetas SIM, tres armas de fuego, tres alimentadoras y 29 cartuchos. La Policía ingresó esos indicios bajo cadena de custodia.

Los adultos quedaron a disposición de la Fiscalía para que se tramite la formulación de cargos por presunto secuestro extorsivo. Las autoridades remitieron a los adolescentes a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), conforme al procedimiento previsto para menores de edad. La investigación continúa para establecer la participación de cada persona y determinar si hubo más involucrados.