Video de Leandro Norero violó prohibición de ingreso de celulares a las cárceles

En un video, Leandro Norero dijo que tenía buenas relaciones con cabecillas de Los Choneros. Foto: Captura de video

Redacción El Comercio

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (Snai) se pronunció sobre la difusión de un video en el que aparece Leandro Norero, presunto narcotraficante y financista de grupos delictivos de Ecuador.

Ese video se grabó el 7 de junio, es decir casi cuatro meses antes de ser asesinado. Norero y 15 personas más murieron, el 3 de octubre, en la masacre en la cárcel de Cotopaxi.

El 18 de octubre del 2022 se conoció que Claudia Garzón visitó a Norero en la cárcel y fue quien grabó ese video.

Garzón era representante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. El Ejecutivo conformó esa comisión en diciembre del 2021, como una respuesta ante la crisis penitenciaria y las masacres carcelarias.

Precisamente, Garzón indicó a EL COMERCIO que el video se filmó como parte del proceso de pacificación entre los miembros de las bandas delictivas, que están dentro de las cárceles.

Sin embargo, el Snai dijo que no se recibió ninguna solicitud para autorizar la grabación de ese video como parte del proceso de pacificación en las cárceles.

“Sobre el video difundido en redes sociales y medios de comunicación, de la persona privada de la libertad Leandro N. (+), no se ha recibido ninguna notificación oficial por parte de alguna autoridad o institución pertinente”, indicó la entidad que administra las cárceles.

Además, el Snai dijo que según las normativas legales está prohibido el ingreso de celulares o dispositivos móviles a las cárceles del país y por lo tanto se habría violado la ley al usar un celular para grabar el video. “Quien incumpla dichas disposiciones se someterá a los procesos legales pertinentes”, señaló

Mensaje del video

Norero se grabó en su celda y admitió haber tenido buenas relaciones y diálogos con alias Fito y alias JR, cabecillas de la banda de Los Choneros.

“Yo no soy dueño de cárceles, yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad de Fito, Junior -que hacen una vaina que con ellos no podemos ni vernos- hasta nos hemos reído. No tengo problema con ellos, si hubo un mal entendido, yo creo que todos somos seres humanos (...)”, indicó en el video.

Por su parte, Garzón indicó que la finalidad del video era transmitir un mensaje “de humanización y de pacificación. Es un video en el que él muestra su voluntad de paz en Latacunga, de paz con los otros centros”, indicó.

Durante seis meses los miembros de la Comisión de Pacificación visitaron las cárceles del país y conversaron con los privados de libertad, incluyendo a los cabecillas de organizaciones delictivas. Esta agrupación terminó oficialmente su gestión el 16 de junio del 2022.

Visita nuestros portales: