Karla Saud llevará su defensa a instancias internacionales

Karla Saud Calero, considerada figura clave en el caso Progen, reapareció tras su liberación en España el 10 de julio de 2026. A través de un video, mostró sus dos pasaportes, que se suponía habían sido retirados por las autoridades para prohibir su salida del país europeo.

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Declaraciones de Karla Saud

Saud compareció en una audiencia en España después de ser capturada y liberada. En su mensaje reciente, se dirigió a los ministros que estarían involucrados en el llamado caso Apagón.

“Quiero que sepan que me voy a defender en instancias internacionales por mi honor y el de mi familia que lo han manchado con acusaciones falsas en mi contra, y todo el pueblo ecuatoriano lo sabrá”, expresó.

Proceso de extradición

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que Saud mantiene medidas cautelares. Junto a la Cancillería, comenzarán lo “más pronto posible” con su proceso de extradición para que responda a la justicia ecuatoriana y contribuya a aclarar la ruta del dinero del caso Progen.

Defensa ante la justicia internacional

Por su parte, Saud aseguró en su mensaje que se defenderá con la justicia internacional. “Voy a llegar a instancias internacionales donde la justicia no es manipulable, y les aseguro que no voy a ser un trofeo de su Gobierno”, subrayó.

Investigaciones por peculado

El proceso de extradición contra la ecuatoriana se basa en un presunto peculado, que conecta al sector privado con altos cargos públicos. Esta solicitud proviene de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, presidida por Marco Rodríguez.

Alegaciones sobre arraigo en España

Durante la audiencia celebrada el 10 de julio, la defensa argumentó que Saud posee un fuerte arraigo en España. Este arraigo se debe a que sus dos hijos menores tienen nacionalidad española, además de otros vínculos familiares y personales que fortalecen su situación.

Contratos fallidos y montos involucrados

Karla Saud enfrenta investigaciones por supuestos actos de peculado relacionados con contratos fallidos de generación eléctrica. Estos contratos superan los 100 millones de dólares y están vinculados con la multinacional estadounidense Progen Industries LLC.

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