Juez llama a juicio a exalcalde de Taisha por corrupción

Un juez anticorrupción dictó auto de llamamiento a juicio contra el exalcalde de Taisha, Cergio A. Ch., y cuatro personas más, por irregularidades en una obra de infraestructura vial ejecutada en 2018.

La investigación de la Fiscalía

El proceso judicial, liderado por la fiscal provincial Anita Madero, se fundamenta en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado.

Según la acusación, las irregularidades se originaron en torno a la construcción de un dique sobre el río Wambimi.

La Fiscalía sostiene que, en febrero de 2018, pese a que ya existía una vía de acceso ejecutada como parte de contratos previos, el entonces alcalde Cergio A. Ch. inició un nuevo proceso de contratación para el “lastrado” de un kilómetro en esa misma zona.

El esquema de contratación municipal

El contrato fue suscrito por 78 631 dólares más IVA, entre el exalcalde subrogante Atsamp Mario T. y el contratista Víctor Hugo T.

La administración de dicho contrato recayó en Everly Leonardo S., en su calidad de director de Obras Públicas, mientras que las labores de fiscalización fueron asignadas a Nivaldo Leodán A.

Según la Fiscalía, la documentación técnica y los informes de recepción presentados por estos funcionarios permitieron que el exalcalde Cergio A. Ch. autorizara el pago de la obra en junio de 2018, a pesar de que los trabajos habrían sido ejecutados previamente.

Pruebas presentadas ante la justicia

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó un conjunto de elementos probatorios ante el juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Entre el material probatorio constan pericias técnicas de ingeniería civil, informes contables y financieros, además de un reconocimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, se incorporaron libros de obra, contratos, acciones de personal, registros de cuentas bancarias y las versiones rendidas por el equipo auditor de la Contraloría y exconcejales del cantón.

Implicaciones legales para los procesados

Los cinco procesados —el exalcalde Cergio A. Ch., el exalcalde subrogante Atsamp Mario T., los exfuncionarios Everly Leonardo S. y Nivaldo Leodán A., y el contratista Víctor Hugo T.— enfrentan ahora la etapa de juicio por su presunta coautoría en el delito de peculado.

Este ilícito, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona el abuso, apropiación o disposición arbitraria de bienes o dineros públicos con una pena privativa de libertad que oscila entre 10 y 13 años.