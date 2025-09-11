El Juez de la Unidad Judicial Penal de Déleg, Cañar, dictó la tarde de este jueves 11 de septiembre de 2025 medidas contra Wilson Javier Q., presunto autor de la violación con resultado de muerte de Luz María B., una adulta mayor de 83 años, en esa localidad, el domingo 7 de septiembre.

Más noticias:

Las medidas del juez contra el presunto autor de la violación y muerte de una adulta mayor en Déleg, Cañar

La tarde de este jueves, un juez de Déleg, Cañar, dictó medidas contra el presunto autor de la violación y muerte de una adulta mayor de 83 años, en ese cantón.

El ataque a la adulta mayor en Déleg, Cañar

La madrugada del domingo 7 de septiembre, Wilson Javier Q. presuntamente ingresó al domicilio de la víctima, quien residía sola, y la habría violentado sexualmente.

Tras los hechos, el agresor salió de la vivienda y caminó varios metros hasta subirse a una motocicleta, en la que huyó del lugar.

Un vecino que cruzaba por el sector escuchó quejidos provenientes de la vivienda, aparentemente de la víctima.

Fue a su domicilio para contarle a su madre y, juntos, regresaron para verificar lo que sucedía.

Le puede interesar: Policía detiene al presunto autor de violación y asesinato de adulta mayor en Déleg, Cañar

Desde la ventana llamaron a la víctima, quien pidió ayuda e indicó que le violentaron sexualmente.

Los vecinos alertaron al ECU 9-1-1 y, con ayuda de los agentes de la Policía, ingresaron a la vivienda por la parte posterior.

Encontrando a la víctima gravemente herida.

Al llegar a un hospital de Azogues, ingresaron a la víctima al quirófano, donde falleció como consecuencia de la agresión.

Más noticias: Sacapintas dispararon a adulta mayor en asalto en Calderón

La autopsia médico-legal confirmó la violación.

La detención del presunto autor de la violación y muerte de la adulta mayor en Déleg, Cañar

Una pericia de audio y video practicada a cámaras de seguridad del sector evidenció el momento en que el agresor ingresó y salió de la vivienda.

El procesado fue detenido en una vivienda del mismo cantón, la noche del miércoles 10 de septiembre.

Entre las evidencias están la motocicleta en la que se habría trasladado al lugar de los hechos.

Además, las prendas de vestir que presuntamente utilizó el día de la agresión.

Ciudadanía intentó ingresar a la Fiscalía para atacar al presunto autor de violación y muerte de la adulta mayor en Déleg, Cañar

Cuando la ciudadanía de Déleg se enteró de la detención del hombre, un grupo de habitantes intentó ingresar a la Fiscalía, donde se encontraba resguardado por la Policía, la noche del miércoles 10 de septiembre.

Le puede interesar: Adulta mayor desalojada busca casa para su mascota en Chile

La acción terminó en un enfrentamiento entre policías y cerca de un centenar de personas; la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía de Ecuador tuvo que intervenir para que puedan sacar al presunto agresor.

Las medidas dictadas por el juez

La Fiscalía inició un proceso penal contra Wilson Javier Q., presunto responsable de la violación con resultado de muerte de Luz América B., de 83 años.

Más noticias: Fiscalía allana domicilio de Santiago Díaz, acusado de supuesta violación

Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, la tarde de este jueves 11 de septiembre, el Juez de la Unidad Judicial Penal de Déleg aceptó el pedido de Fiscalía.

Dictó orden de prisión preventiva y dispuso medidas de protección a favor de las víctimas indirectas.

Posible pena

Wilson Javier Q. se enfrenta a una pena de entre 22 y 26 años de prisión, de ser encontrado culpable, según lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal (Coip).

Información extra: Déleg

Te recomendamos