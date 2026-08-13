Judicatura inicia sumario contra juez del caso ‘Pruebas COVID – Bucaram’; este es el motivo

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha inició de oficio un sumario disciplinario contra un juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito, Quito, por sus actuaciones dentro de la causa penal relacionada con el caso denominado ‘Pruebas COVID-Bucaram’, conocido como caso Pruebas COVID – 19.

El sumario de la Judicatura contra el juez del caso ‘Pruebas COVID – Bucaram’

El proceso disciplinario fue abierto contra el servidor judicial identificado como G. H. C. G., juez ponente del tribunal que conoce la causa penal No. 17282-2020-01413, caso Pruebas COVID – Bucaram.

¿Por qué se inició el sumario disciplinario?

Según el Consejo de la Judicatura, la decisión se sustenta en el informe Nro. INF-DNTG-SNTPJO-2026-037, elaborado por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión.

El documento identificó una prolongación en la fase final del proceso de juzgamiento.

De acuerdo con el informe, el 14 de mayo de 2026 el Tribunal suspendió la diligencia para mantenerse en deliberación y anunció que comunicaría su decisión oral durante los primeros días de junio.

Sin embargo, posteriormente se registraron nuevas convocatorias para el 2 de julio y el 3, 7 y 26 de agosto de 2026, sin que hasta la fecha se haya emitido la resolución correspondiente.

¿Qué determinará el sumario?

El Consejo de la Judicatura señaló que el sumario disciplinario permitirá determinar si existió o no una infracción disciplinaria, a partir de las actuaciones y pruebas que correspondan durante el procedimiento.

La Judicatura de Pichincha indicó que garantizará el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del servidor judicial, conforme a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial.

El inicio del sumario, por sí mismo, no establece responsabilidad disciplinaria del juez.

Procesados

En el caso Pruebas COVID-19 son procesados el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más por supuesta delincuencia organizada.

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