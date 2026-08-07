Aplazan la sentencia de Abdalá Bucaram por el caso Pruebas COVID-19

La reinstalación de la audiencia de juicio programada para la tarde de este viernes 7 de agosto de 2026, en la que se preveía dar a conocer la resolución oral de primera instancia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y tres personas más, fue declarada fallida.

La suspensión del proceso se debió a la inasistencia de sujetos clave para la diligencia, lo que dilata nuevamente la resolución final sobre el denominado caso Pruebas COVID-19 en Ecuador.

Inasistencias que frenaron el avance del caso Pruebas COVID-19 contra Abdalá Bucaram y otros procesados

Prevista para reinstalarse a las 16:30, la sesión judicial no pudo concretarse ante la ausencia de la perito traductora Carolina Cruz Pérez, encargada de asistir al procesado de nacionalidad israelí Sheinman Oren.

Pese a que se intentó contactar a la perito en más de 10 ocasiones a su teléfono celular, no se obtuvo ninguna respuesta. A este hecho se sumó la inasistencia del abogado Diego Córdova Raza, defensor del exagente de la AMT Leandro Berrones, debido a una emergencia médica reportada por su asistente durante la jornada.

12 aplazamientos tras seis años de investigación penal

El expediente penal acumula seis años de trámite e incluye un total de 12 aplazamientos generados por múltiples circunstancias, entre las que constan quebrantos de salud de jueces y procesados, cambios de defensores y cruces con otras diligencias.

Esta nueva suspensión representa el tercer intento consecutivo fallido por reinstalar el tribunal, pues apenas el pasado 4 de agosto la cita judicial también se frustró debido a un certificado médico presentado por el juez ponente de la causa.

Medidas con fuerza pública y sanciones impuestas

Frente a la constante dilación dentro del caso Pruebas COVID-19 en Ecuador, el presidente del Tribunal advirtió que solicitará la comparecencia de todos los sujetos procesales utilizando la fuerza pública.

Paralelamente, el organismo juzgador impuso a la traductora y al abogado ausentes una multa equivalente a dos Salarios Básicos Unificados (SBU), 964,00 dólares, anunciando que las nuevas fechas y horas para el desarrollo de la diligencia serán informadas de manera oportuna.

Los delitos investigados en la causa de insumos médicos

El proceso judicial examina la presunta responsabilidad penal de Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, Sheinman Oren y Leandro Berrones en el delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía sostiene que los cuatro procesados habrían conformado una estructura dedicada a la presunta comercialización irregular de pruebas rápidas para detectar COVID-19, mascarillas y diversos insumos médicos en medio de la emergencia sanitaria decretada en el país durante el año 2020.

Preguntas frecuentes sobre el caso Pruebas COVID-19

❓ ¿Por qué se suspendió la sentencia contra Abdalá Bucaram en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador este viernes 7 de agosto?

Por la ausencia de la perito traductora Carolina Cruz Pérez y la inasistencia del abogado defensor Diego Córdova Raza. La perito asistía al procesado Sheinman Oren y no respondió a más de 10 llamadas, mientras que la asistencia del jurista justificó su falta debido a una emergencia médica.

❓ ¿Cuántas veces se ha aplazado la audiencia del caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?

Acumula 12 aplazamientos a lo largo del proceso penal.

Las suspensiones durante los seis años que lleva la causa han sido provocadas por cruces de diligencias, cambios de abogados y problemas de salud en procesados y magistrados, incluyendo tres intentos fallidos consecutivos.

❓ ¿Qué medida adoptará el Tribunal para evitar nuevas dilaciones en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?

Pedir la comparecencia de todos los sujetos procesales con apoyo de la fuerza pública.

El presidente del Tribunal anunció esta medida coercitiva tras la inasistencia de las partes, sumada a la imposición de una multa de dos Salarios Básicos Unificados (SBU) a los no comparecientes.

❓ ¿Quiénes son los cuatro procesados en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?

Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, Sheinman Oren y Leandro Berrones.

Entre los imputados se encuentran el expresidente de la República, su hijo, un ciudadano de nacionalidad israelí y un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

❓ ¿De qué delito se acusa a los implicados en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?

Del presunto delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado investiga la supuesta existencia de una estructura destinada a la comercialización irregular de pruebas rápidas, mascarillas y materiales médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

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