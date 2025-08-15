El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la Cartera de Estado que dirige denunciará a jueces que dejen en libertad a presuntos antisociales.

El funcionario denunció que, por ejemplo, una jueza dejó en libertad a “20 delincuentes que estaban por tráfico de drogas“.

John Reimberg habla sobre denuncia a jueces

El funcionario adelantó que denunciarán a los jueces como Ministerio del Interior, porque no están haciendo las “cosas correctas”.

Agregó que no puede ser posible que los ecuatorianos continúen teniendo que “sufrir las consecuencias de lo que ellos están haciendo“.

El Ministro mencionó que están demostrando que la Policía hace su trabajo, “allana, captura, tiene las evidencias, van donde un juez y los dejan libres sin ningún problema (…). Vamos a ir con todas las denuncias pertinentes”.

El Ministro sobre acciones relacionadas con jueces

El Ministro, además, aseguró que harán la vida imposible a los jueces hasta que actúen de forma correcta. Sobre la jueza indicó que todos conocerán la identidad.

También calificó a jueces que realizan ese tipo de acciones como “antiecuatorianos“. Adelantó que seguirán presentando los procesos donde haya una “mala actuación de los jueces” y, de ser el caso, también a fiscales.

