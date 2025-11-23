Un integrante de Los Choneros fue asesinado en La Maná

Emilio, alias Gordo Tacuri, generó alerta en La Maná, Cotopaxi. El hecho ocurrió este sábado 22 de noviembre de 2025.

Según información preliminar, el integrante de Los Choneros fue atacado cuando compraba repuestos en un local automotriz. El asesinato se registró en la avenida 19 de Mayo.

Dos sujetos armados lo abordaron y dispararon varias veces, dejando su cuerpo tendido en la vereda.

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Investigaciones policiales y antecedentes judiciales

La Policía cercó el área para realizar pericias y levantar indicios en un crimen asociado a estructuras narco que operan en la Costa y Sierra de Ecuador.

El fallecido solo tenía un caso por narcotráfico en su contra, pero el Gobierno lo había catalogado como objetivo de valor intermedio por sus presuntos nexos con tráfico ilícito de drogas, extorsión y hechos violentos en El Empalme y General Villamil Playas.

Su relación con Los Choneros se fortaleció tras la caída de su líder, alias Fito, recluido en Estados Unidos.

Capturas previas y movimientos entre provincias

Tacuri fue detenido en marzo de 2025 en el cantón Pichincha, ubicado en Manabí. En esa ocasión se decomisaron armas, municiones, celulares y una motocicleta.

También fue arrestado en enero de 2024 en Posorja por un caso de extorsión ligado a una empresa atunera.

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