Hombre se enfrentó a un sujeto que intentó dispararle en Guayaquil

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

En una cámara de video vigilancia quedó registrado el enfrentamiento entre un hombre y un sujeto armado. Este hecho se reportó en los exteriores de un local de respuestos, ubicado en las calles Ayacucho e Ismael Pérez Pazmiño, en el centro de Guayaquil, alrededor del medio día el lunes 7 de septiembre de 2026.

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Se defendió de su atacante

En las imágenes puede verse como primero un segundo hombre se acerca hablando por teléfono a los exteriores del local, enseguida el sujeto armado llega al lugar para presuntamente estudiar a su víctima.

En el local se encontraban otras personas, quienes al percatarse del arma, salieron corriendo. Pues el sujeto armado lo apuntó directamente, y en ese momento la víctima tomó a un hombre que estaba a su lado y lo intenta usar como escudo. Al soltarlo, comienza a forcejerar con el presunto atacante.

El armado intenta dispararle en varias ocasiones, pero al parecer, la bala no sale. En tanto, la víctima trata de defenderse con una bicicleta. Finalmente se puede ver cómo al no lograr propinarle los disparos, el presunto atacante sale corriendo y la víctima sale tras de él.

No se conoce a detalles de lo ocurrido, pero testigos descartaron a Ecuavisa que se tratase de un intento de sicariato y más bien aseguraron que se trataba de un intento de robo.

Exigen mayor seguridad

Los habitantes de la zona exigen a las autoridades policiales mayor patrullaje en el sector, ya que aseguran se ha evidenciado algunos atracos. Además aseguraron que habían activado la alarma, pero nunca se acercó un uniformado.

Hombre se enfrentó a sujeto armado; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en el enfrentamiento entre un hombre y un sujeto armado en Guayaquil?

Un hombre forcejeó con un sujeto armado en los exteriores de un local de repuestos ubicado en las calles Ayacucho e Ismael Pérez Pazmiño, en el centro de Guayaquil.

El hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia. En las imágenes se observa al sujeto armado apuntar contra un hombre, quien intentó defenderse y posteriormente forcejeó con el presunto atacante.

❓ ¿Dónde ocurrió el enfrentamiento entre el hombre y el sujeto armado?

El hecho ocurrió en los exteriores de un local de repuestos de las calles Ayacucho e Ismael Pérez Pazmiño, en el centro de Guayaquil.

Según los testigos, en la zona se han registrado otros atracos y los habitantes han solicitado mayor presencia policial y patrullaje.

❓ ¿Cómo se defendió el hombre del sujeto armado en Guayaquil?

El hombre forcejeó con el presunto atacante y utilizó una bicicleta para intentar defenderse.

Antes del enfrentamiento, el sujeto armado lo habría apuntado directamente. La víctima incluso tomó a otra persona que estaba junto a él e intentó utilizarla como escudo. El atacante habría intentado disparar varias veces, pero aparentemente el arma no funcionó.

❓ ¿Se trató de un intento de sicariato o de robo en el centro de Guayaquil?

Testigos descartaron que se tratara de un intento de sicariato y señalaron que habría sido un intento de robo. No se conocen todos los detalles de lo ocurrido. Esta versión fue proporcionada por testigos y contrasta con la primera impresión que puede generar el video, en el que aparece un sujeto armado enfrentándose con un hombre.

❓ ¿Qué reclaman los habitantes del sector donde ocurrió el enfrentamiento?

Los habitantes exigen mayor patrullaje y presencia policial en el sector.

Los moradores aseguran que se han registrado varios atracos en la zona. También señalaron que activaron la alarma durante el incidente, pero que ningún uniformado habría acudido al lugar.

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