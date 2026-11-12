Hombre recibe 22 años de cárcel por violar a su prima de 18 años en Quevedo

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a 22 años de prisión a Bausi P. por el delito de violación contra una mujer de 18 años, quien era su prima. El hecho ocurrió en septiembre de 2025, en La Fiscalía General del Estado presentó las pruebas durante el juicio y consiguió que los jueces declararan la responsabilidad penal del procesado.

Según la investigación fiscal, el sentenciado acudió al domicilio de la joven y le pidió ayuda para cargar unos cartones. Los padres de la víctima también dieron su consentimiento para que ella acompañara a su familiar.

El ataque ocurrió en la vía Buena Fe-Quevedo

La joven subió a la motocicleta en la que se movilizaba Bausi P. Después de recorrer varios kilómetros, el hombre tomó un desvío hacia una zona de matorrales, ubicada en la vía Buena Fe-Quevedo. En ese lugar cometió la agresión sexual.

La víctima regresó sola a su domicilio y contó lo ocurrido a su madre al día siguiente. Ambas acudieron a un punto de atención de la Fiscalía para presentar la denuncia.

Tras conocer el caso, la institución activó los protocolos correspondientes e inició las primeras diligencias investigativas. Agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio del sospechoso, lo aprehendieron y lo pusieron a órdenes de la Fiscalía.

Fiscalía presentó testimonios y pericias durante el juicio

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal presentó el testimonio anticipado de la víctima. Durante su declaración, la joven relató las circunstancias de la agresión e identificó a Bausi P. como su atacante.

La Fiscalía también incorporó los testimonios de los padres de la víctima y de una prima de ella, quienes corroboraron aspectos de su versión. A estas declaraciones se sumaron los testimonios de los policías que participaron en la aprehensión del procesado.

Entre las pruebas constaron evaluaciones médico-legales y psicológicas. Según las conclusiones de estas pericias, la víctima presenta una afectación a causa de la agresión.

El fiscal también expuso el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y documentos relacionados con la identidad del sentenciado y de la víctima.

Tribunal impuso la pena máxima prevista para el delito

Después de analizar las pruebas expuestas durante el juicio, el Tribunal de Garantías Penales acogió la acusación de la Fiscalía y declaró culpable a Bausi P. por el delito de violación.

El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica este delito y establece una pena de 19 a 22 años de privación de libertad. En este caso, los jueces impusieron 22 años de cárcel.

La sentencia corresponde a una agresión ocurrida en septiembre de 2025 en Quevedo. La Fiscalía obtuvo el fallo condenatorio con base en los testimonios, las pericias y los documentos que presentó durante el proceso judicial.

Te recomendamos