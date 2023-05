Germán Cáceres fue sentenciado por el femicidio de María Belén Bernal

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, en un plantón el 19 de mayo del 2023. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Juan Pinchao (I)

El proceso judicial de primera instancia en contra del expolicía Germán Cáceres llegó a su fin la noche de este jueves 25 de mayo del 2023 después de que un Tribunal lo sentenciara a la cárcel por el delito de femicidio en contra de quien era su esposa, la abogada María Belén Bernal.

Germán Cáceres, quien compareció de forma telemática durante este último proceso, recibió una condena de 34 años y ocho meses. Recibió la máxima sentencia.

La sentencia llegó al cuarto día de la audiencia de juzgamiento, cuyo proceso empezó el lunes 15 de mayo y tenía previsto que culmine el miércoles 17 pero ese día los abogados de Cáceres no asistieron, haciendo que el veredicto se dilate hasta este jueves 25.

El femicida confeso guardaba prisión preventiva en la cárcel La Roca de Guayaquil, la de máxima seguridad en el país, pero debido a que hubo disturbios fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito, en donde se encuentra a la fecha.

En horas de la mañana su defensa dijo que buscarían que se quede en ese recinto carcelario. Aún no se sabe en qué cárcel cumplirá la condena. Asimismo se quería que sea sentenciado por homicidio y no por femicidio. "No estamos diciendo que sea inocente, pero no tiene que ser sentenciado por femicidio", declaró.

Se filtró un audio

La mañana de este jueves también se filtró el audio que María Belén Bernal grabó antes de ser asesinada por Cáceres, cuando lo fue a ver a la Escuela Superior de Policía. Ahí se escucha cómo la abogada gritaba y pedía auxilio en repetidas ocasiones.

Elizabeth Otavalo, madre de Belén Bernal, lamentó que este audio se haya filtrado en redes sociales pues llegó a oídos de su nieto, de quien dijo "está destrozado".

Plantón y consignas en contra de policías

Otavalo y otras mujeres se concentraron en los exteriores del Complejo Judicial Norte con pancartas, fotos de María Belén Bernal, tambores, megáfonos y sobre todo con sus voces firmes e incansables que gritaban consignas y cánticos para que se haga justicia.

También hubo consignas en contra de los policías y en el piso se veían fotos de Cáceres y el exministro del Interior, Patricio Carrillo, al lado de una cartón que tenía escrito "Chapas asesinos".

URGENTE|



Germán Caceres es sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el femicidio de #MaríaBelénBernal

La sentencia también ratificó la inocencia de Alfonso C. pic.twitter.com/NDwygoqhHD — Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) May 26, 2023

Conforme la audiencia iba avanzado los ánimos iban subiendo. "Chapas asesinos femicidas" se pintó con blanco en un tramo de la avenida Amazonas. El tráfico se detuvo y los conductores hacían sonar los claxones pero las mujeres gritaban con más fuerza: "Ni una menos, vivas nos queremos".

Las mujeres también usaron bengalas de color morado mientras pedían y pedían justicia.

Durante un momento hubo incidentes; desde colectivos feministas se denunció que los uniformados lanzaron gas al plantón.

La deliberación de los jueces continuaba hasta la noche pero en los exteriores del Complejo Judicial los cánticos seguían firmes.

🔴#ATENCIÓN | Mujeres parte de los colectivos feministas se toman el carril norte-sur de la avenida Amazonas, frente al Complejo Judicial Norte, donde se desarrolla la audiencia de juicio en contra de Germán Cáceres y Alfonso Camacho, por el femicidio de María Belén Bernal. “Eli,… pic.twitter.com/zPbpaEi5tO — Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 25, 2023

Alfonso C.

Quienes también llegaron al plantón fueron los familiares del teniente de Policía Alfonso C., acusado del presunto delito de omisión en el femicidio de María Belén Bernal.

Portaban banderas blancas que tenían grabadas las palabras “Inocente”.

“Mi hijo no omitió nada, esa noche dio parte a sus superiores”, aseguró su madre.

Según la Fiscalía, ese oficial escuchó los gritos de Bernal y vio su cuerpo tendido sobre la cama de Cáceres y no habría reportado inmediatamente lo ocurrido. Sin embargo, la defensa de Alfonso C. sostiene que su cliente si avisó a un superior sobre lo que escuchó y vio.

Al final los jueces lo absolvieron, es decir fue declarado inocente. Desde la defensa de la madre de Bernal se dijo que apelarán la decisión.

Gladys Terán, abogada del teniente, dijo que se hizo justicia para un inocente. Asimismo la madre, con la voz entrecortada, también expresó que se hizo justicia con su hijo.

Visita nuestros portales: