Germán Cáceres admitió que mató a María Belén Bernal 'producto de los tragos'

La audiencia de juicio por el femicidio de María Belén Bernal se suspendió, por la ausencia de los abogados defensores de Germán Cáceres. La diligencia tiene nueva fecha.

En la audiencia de Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal, él admitió que mató a su esposa. El procesado, exteniente y exinstructor de la Escuela Superior de Policía, se ratificó en lo que ya había confesado: que él mató a María Belén Bernal.

La madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, asistió a la audiencia y Cáceres le pidió perdón.

El exteniente también pidió perdón al hijo de quien fue su esposa, a quien aseguró llegó a querer como propio.

Sentencia para Cáceres

El viernes 19 de mayo, la audiencia no se realizó por ausencia de los abogados de Cáceres. Ese día debían conocerse las sentencias que solicitaría Fiscalía contra Cáceres, autor confeso del femicidio, y contra el teniente Alfonso C., acusado de autor del crimen por omisión.

Jesús López, abogado defensor de la familia Bernal, señaló que Cáceres dijo que no lo quiso hacer (matar a María Belén). “Dijo que se le fue la mano, que fue producto de los tragos (…)”, comentó el abogado López.

Según la misma fuente, Cáceres añadió: "Yo estoy dispuesto a pagar los años de cárcel que ustedes me impongan, pero no quiero que me envíen a otra cárcel que no sea la 4, porque en otra cárcel yo sé que me van a matar".

Está previsto que la próxima audiencia sea el jueves 25 de mayo, a las 14:30.

Aprehensión de Cáceres

Cáceres fue aprehendido el 30 de diciembre de 2022 en Colombia, donde se escondía por el femicidio perpetrado el 11 de septiembre del mismo año en la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí, norte de Quito.

El ahora detenido estuvo en la cárcel La Roca de Guayaquil, pero tras un atentado en este centro carcelario fue movilizado a la cárcel 4 de Quito.

En abril pasado, medios de comunicación informaron que Germán Cáceres había entregado tres motos a la abuela del hijo de María Belén Bernal.

Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, lo negó y advirtió que su nieto podría quedarse sin nada y en total indefensión. El hijo de la abogada asesinada, "no ha recibido ninguna reparación", aclaró Otavalo. Además dijo que no son tres motos, sino dos las que tenía la pareja.

