Los comandantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en el municipio colombiano de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. La meta fue coordinar operaciones de seguridad contra el crimen organizado en la triple frontera.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en su cuenta de X, indicaron que fue un encuentro histórico en el que, por primera vez, definieron las áreas de interés. Este se dio este 6 de agosto de 2025.

En esas, “muy pronto estaremos desarrollando operaciones combinadas y simultáneas a lo largo de la triple frontera, para afectar de manera contundente a las estructuras armadas ilegales que hacen presencia delictiva en esta zona”.

La reunión se produjo en medio de la tensión diplomática creada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al reclamar la soberanía colombiana.

Del lado de Perú, según detalló EFE, el Gobierno expresó su firme protesta ante las acusaciones de Petro y anunció el envío, para este jueves, 7 de agosto de 2025, de una delegación encabezada por su primer ministro, Eduardo Arana, a la población de Santa Rosa de Loreto.

Atacar delitos transnacionales

Las Fuerzas Armadas de Ecuador indicaron que, durante el encuentro, firmaron una hoja de ruta con el objetivo de combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilícito de armas, la migración, el contrabando y el tráfico de flora y fauna.

La entidad también indicó que las organizaciones que delinquen en ese espacio no reconocen límites ni jurisdicciones.

Por eso, la respuesta es firme. “Con la fuerza de los tres países vamos a combatir el crimen organizado que amenaza nuestra Amazonía”.

Añadieron que el acuerdo se convierte en un dinamizador de operaciones combinadas, sostenidas y articuladas. Cada nación aportará sus capacidades humanas, técnicas y estratégicas en procura de aportar a la seguridad regional.