Reportes financieros están entre los elementos de convicción en el proceso legal que lleva la Fiscalía contra 33 presuntos integrantes de Los Choneros.

La Fiscalía General del Estado informó los detalles del delito en el que están involucradas las personas procesadas.

Fiscalía informa sobre presuntos integrantes de Los Choneros

Los procesados están involucrados en el delito de delincuencia organizada, con fines de tráfico ilícito de sustancias, armas y explosivos, secuestro, robo, sicariato, entre otros.

Ellos fueron detenidos durante los allanamientos realizados en 2024, en Guayas y Manabí. La Fiscalía informó sobre el avance del caso este 29 de enero de 2025.

En la audiencia preparatoria de juicio, que culminó el 27 de enero, el Fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Transnacional de Guayas (Unidot-G) presentó los elementos de convicción.

Se incluyeron informes investigativos, las versiones de los agentes y las de los detenidos. Así como las evidencias encontradas en los allanamientos.

En el caso también se tomó en cuenta el análisis técnico de explotación y correlación telefónica, los análisis de redes sociales, entre otros.

Los antecedentes del caso de la Fiscalía contra Los Choneros

La Fiscalía agregó que la Unidot-G empezó la investigación previa en noviembre de 2023. Esta se inició tras recibir un informe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, que alertaba sobre un grupo criminal operando en Guayas y Manabí.

Se indicó que la agrupación, liderada por dos personas, se dedicaba a coordinar y financiar delitos. Por otro lado, otros procesados cumplían funciones de seguridad, logística, distribución y expendio de drogas.

La Fiscalía vinculó al grupo con Los Choneros y Los Fatales. A la par, las autoridades establecieron una supuesta relación con el prófugo José Macías Villamar, alias Fito. Esto según pericias telefónicas.

Los procesados llamados a juicio

La Fiscalía detalló la lista de los presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Choneros:

Adrián Joel S. A. , alias Mongolo, y Máximo M. B., presuntos líderes de la organización

, alias Mongolo, y Máximo M. B., presuntos líderes de la organización Kerly T. R y Mélida Z. R. , encargadas del manejo financiero

, encargadas del manejo financiero Fernando C. B., Roberto C. B., Hernán S. A., Niurka P. M., Ramón C. P., Carlos C. P., Manuel M. B. Darwin G. G., Jonathan V. S., Jefferson O. S., Fátima S. A., Jimmy V. P., Verónica B. Z., Fabián C. C., Antoni C. C., John G. V., Jean P. G., Ricardo C. R., Borys P. F., alias Boris, y Olivia R. A.

A las personas de la lista, la justicia les ratificó la prisión preventiva. En cambio, a Ney M. Ch., Ana S. A., Jessica S. P., José C. L., Jorge B. Z., Washington C. D. y José C. M. se les ratificó las medidas de presentación periódica ante la autoridad judicial. Ellos también fueron llamados a juicio.

En cambio, para Sandra M. A. y Víctor F. P., la etapa de llamamiento a juicio está suspendida, pues están prófugos.

Otras acciones en el proceso de la Fiscalía contra Los Choneros

La Fiscalía también indicó que en los allanamientos en Guayaquil, El Empalme, Manta y El Carmen se incautaron de siete armas de fuego (tipo pistolas, escopetas y subametralladoras), municiones, indumentaria policial, seis vehículos y tres motocicletas.

Además, encontraron dinero, 643 kilos de marihuana, once kilos de cocaína y varios dispositivos electrónicos (teléfonos y un dron).

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas de prisión de 10 a 13 años.