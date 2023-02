Fiscalía acusó a Germán Cáceres como autor de femicidio de María Belén Bernal

En imagen la fiscal del caso, María Isabel Jiménez, antes de entrar a la audiencia contra Germán Cáceres. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Ana Rosero

La Fiscalía presentó 100 evidencias en contra del exoficial Germán Cáceres y del teniente de Policía Alfonso C. Ambos son procesados por el presunto femicidio de María Belén Bernal.

La entidad investigadora presentó esos elementos de convicción durante la audiencia preparatoria de juicio, que se instaló este martes 14 de febrero de 2023, en la Unidad Judicial de Carcelén Industrial, en el norte de Quito.

La acusación penal

Durante esta diligencia, la Fiscalía acusó a Germán Cáceres como autor del presunto delito de femicidio y a Alfonso C. lo acusó como autor por omisión de ese ilícito.

Cáceres, quien era el esposo de la víctima, confesó haber matado a Bernal la madrugada del 11 de septiembre de 2022, en la Escuela Superior de Policía, en Quito.

Él dijo que tras una álgida discusión estranguló a Bernal. También aseguró que sacó el cuerpo del centro de formación de oficiales y fue a enterrarlo en el cerro Casitagua. El cuerpo de la víctima fue encontrado 10 días después de su muerte.

Por otra parte, la Fiscalía acusó al teniente Alfonso C. por omisión. Según las investigaciones, él supuestamente no evitó que se perpetrara el femicidio.

El teniente se encontraba en la Escuela Superior de Policía la madrugada del 11 de septiembre de 2022. Según la versión que dio, el pasado 14 de septiembre, él habría escuchado una discusión entre Germán Cáceres y su esposa. Incluso, él acudió a la habitación del principal sospechoso del crimen.

Durante su versión en la Fiscalía, él indicó lo siguiente: “Visualicé a dos personas acostadas de manera horizontal en la cama, pero no alcancé a ver sus rostros”. Una de las dos personas se levantó de la cama, se trataba de Germán Cáceres, quien estaba vestido con el uniforme policial.

Además, Alfonso C. vio que Cáceres tenía “una mancha rojiza en los dedos índice y pulgar de su mano derecha”.

Entonces, el esposo de Bernal le dijo "lárgate de aquí, si no quieres tener problemas, cierra la puerta y ándate. Al no observar ningún tipo de violencia en el lugar, cerré la puerta y me retiré inmediatamente a mi habitación”.

A la 01:21 decidió llamar a un oficial superior y le contó lo que había visto en la habitación de Germán Cáceres. Además, le pidió que le ayudara a verificar lo que estaba ocurriendo.

Continuación de la audiencia

Poco antes de las 18:00 de este 14 de febrero de 2023, la audiencia preparatoria de juicio se suspendió. Está previsto que esta diligencia se reinstale el 15 de febrero de 2023, a las 08:00”.

Allí, los abogados de los dos procesados podrán presentar sus argumentos para contrarrestar la acusación de la Fiscalía.

Al final, el Juez de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia de Quito deberá analizar si llama o no a juicio a Germán Cáceres y a Alfonso C. por el femicidio de María Belén Bernal.



