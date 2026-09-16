Fecha y hora de la audiencia contra Andreína Lamota por la desaparición de su amiga

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Jeniffer Juliana Banguera Cornejo tenía 28 años cuando su familia perdió contacto con ella, el 7 de enero de 2022. Años después, varios objetos hallados durante la investigación de otro crimen volvieron a dirigir la atención hacia su desaparición.

Una tarjeta bancaria y una computadora portátil que pertenecerían a la joven fueron encontradas por agentes policiales en el departamento de Andreína Lamota. Las diligencias se realizaban por el asesinato de Martha Solís, madre de Lamota.

Los indicios obtenidos durante esos procedimientos permitieron a la Policía establecer una posible relación entre Lamota y la desaparición de su amiga.

Andreína Lamota cumple una condena de 40 años

Actualmente, Lamota permanece en la cárcel La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil. Allí cumple una sentencia de 40 años por el asesinato de su madre.

El crimen de Martha Solís ocurrió en Sauces, en el norte de Guayaquil. Fue dentro de esa investigación que se localizaron los objetos atribuidos a Jeniffer Banguera.

Fiscalía pidió formular cargos por la desaparición

Dentro de la investigación previa por el supuesto delito de desaparición involuntaria, la Fiscalía solicitó que se convoque a una audiencia de formulación de cargos contra Andreína Lamota.

La petición, presentada con base en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), fue notificada el 10 de septiembre.

Tras recibir el requerimiento, el juez convocó a las partes procesales para el 5 de octubre de 2026, a las 14:30. La diligencia se desarrollará de manera telemática.

El magistrado también dispuso que la Fiscalía entregue, en un término de cinco días, la documentación con la que sustenta su solicitud de formulación de cargos.

Andreína Lamota audiencia por la desaparición de su amiga; preguntas frecuentes

❓¿Qué pasó con Jeniffer Juliana Banguera Cornejo? Jeniffer Juliana Banguera tenía 28 años cuando su familia perdió contacto con ella el 7 de enero de 2022.

Años después, la investigación por el asesinato de Martha Solís permitió encontrar objetos que pertenecerían a Jeniffer y abrió una posible relación con Andreína Lamota. ❓¿Qué objetos de Jeniffer Banguera fueron encontrados en el departamento de Andreína Lamota? La Policía encontró una tarjeta bancaria y una computadora portátil que pertenecerían a Jeniffer.

Los objetos fueron localizados durante diligencias realizadas por el asesinato de Martha Solís, madre de Andreína Lamota. ❓¿Por qué Andreína Lamota está relacionada con la desaparición de Jeniffer Banguera? Los indicios encontrados durante la investigación del asesinato de Martha Solís permitieron a la Policía establecer una posible relación entre Lamota y la desaparición de su amiga.

Esa información forma parte de una investigación previa por el presunto delito de desaparición involuntaria. ❓¿Cuándo será la audiencia de formulación de cargos contra Andreína Lamota? La audiencia fue convocada para el 5 de octubre de 2026, a las 14:30.

La diligencia se realizará de manera telemática después de que la Fiscalía solicitara formular cargos contra Lamota. ❓¿Qué deberá presentar la Fiscalía antes de la audiencia? El juez dispuso que la Fiscalía entregue, en un término de cinco días, la documentación que sustenta su solicitud de formulación de cargos.

La petición fue presentada con base en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal.

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