Fecha y hora de la audiencia contra Andreína Lamota por la desaparición de su amiga

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Jeniffer Juliana Banguera Cornejo tenía 28 años cuando su familia perdió contacto con ella, el 7 de enero de 2022. Años después, varios objetos hallados durante la investigación de otro crimen volvieron a dirigir la atención hacia su desaparición.
Una tarjeta bancaria y una computadora portátil que pertenecerían a la joven fueron encontradas por agentes policiales en el departamento de Andreína Lamota. Las diligencias se realizaban por el asesinato de Martha Solís, madre de Lamota.
Los indicios obtenidos durante esos procedimientos permitieron a la Policía establecer una posible relación entre Lamota y la desaparición de su amiga.
Actualmente, Lamota permanece en la cárcel La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil. Allí cumple una sentencia de 40 años por el asesinato de su madre.
El crimen de Martha Solís ocurrió en Sauces, en el norte de Guayaquil. Fue dentro de esa investigación que se localizaron los objetos atribuidos a Jeniffer Banguera.
Dentro de la investigación previa por el supuesto delito de desaparición involuntaria, la Fiscalía solicitó que se convoque a una audiencia de formulación de cargos contra Andreína Lamota.
La petición, presentada con base en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), fue notificada el 10 de septiembre.
Tras recibir el requerimiento, el juez convocó a las partes procesales para el 5 de octubre de 2026, a las 14:30. La diligencia se desarrollará de manera telemática.
El magistrado también dispuso que la Fiscalía entregue, en un término de cinco días, la documentación con la que sustenta su solicitud de formulación de cargos.
Jeniffer Juliana Banguera tenía 28 años cuando su familia perdió contacto con ella el 7 de enero de 2022.
Años después, la investigación por el asesinato de Martha Solís permitió encontrar objetos que pertenecerían a Jeniffer y abrió una posible relación con Andreína Lamota.
La Policía encontró una tarjeta bancaria y una computadora portátil que pertenecerían a Jeniffer.
Los objetos fueron localizados durante diligencias realizadas por el asesinato de Martha Solís, madre de Andreína Lamota.
Los indicios encontrados durante la investigación del asesinato de Martha Solís permitieron a la Policía establecer una posible relación entre Lamota y la desaparición de su amiga.
Esa información forma parte de una investigación previa por el presunto delito de desaparición involuntaria.
La audiencia fue convocada para el 5 de octubre de 2026, a las 14:30.
La diligencia se realizará de manera telemática después de que la Fiscalía solicitara formular cargos contra Lamota.
El juez dispuso que la Fiscalía entregue, en un término de cinco días, la documentación que sustenta su solicitud de formulación de cargos.
La petición fue presentada con base en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal.