Andreína Lamota enfrentará nuevo proceso penal por la desaparición de su amiga Jennifer Banguera

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Andreína Lamota, sentenciada a 40 años de cárcel por el asesinato de su madre en Sauces 9, ahora enfrentará un nuevo proceso penal por la desaparición involuntaria de su amiga Jeniffer Juliana Banguera Cornejo. Así lo determina un oficio de la Fiscalía General del Estado, emitido el 10 de septiembre de 2026.

El juez deberá fijar fecha y hora para formular cargos contra ‘La descuartizadora de Sauces’.

Sospechosa de desaparecer a su amiga

El hallazgo de la tarjeta bancaria y la computadora de Jennifer Banguera en la casa donde vivía Andreína Lamota, se convirtieron en la pieza clave para reactivar su búsqueda, luego de más de cuatro años de estar desaparecida.

Según las investigaciones, Banguera desapareció en enero de 2022 tras visitar a Lamota en su casa. Sus restos fueron encontrados en julio de 2022 dentro de una maleta, pero las pericias confirmaron su identidad en abril de 2026, luego de la confesión que hizo Lamota desde la cárcel.

Según el oficio de la Fiscalía, existirían suficientes elementos de convicción que presumen la participación de Lamota en calidad de autor del delito que se investiga.

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Denuncia de la familia de Banguera contra ‘La descuartizadora’

El 24 de octubre de 2025 la familia de Banguera puso una denuncia contra Lamota por la desaparición de la joven. Esta denuncia se dio meses antes de que los restos fueran identificados y de que el ministro del Interior John Reimberg calificara a ‘La descuartizadora’ como autora directa de la muerte de Jeniffer Banguera.

“Los resultados periciales de ADN establecieron compatibilidad genética concluyente con un cadáver previamente levantado como NN, confirmando su identidad y esclareciendo el hecho como muerte violenta”, dijo en ese entonces Reimberg sobre la confirmación de los restos.

Lo que dijo Lamota sobre su amiga

En medio de los análisis sociológicos, Andreína Lamota confesó que mató desmembró y escondió el cuerpo de su amiga en una maleta negra con cal. Esta maleta habría permanecido durante meses en su departamento de Sauces 9; hasta que en julio de 2022 la arrojó en una calle situada a unos 800 metros de donde vivía.

Intentó asesinar a un compañero de trabajo

Lamota también está involucrada en el presunto intento de asesinato a un compañero de trabajo. El hombre fue encontrado por su familia bajo los efectos de una sustancia en la casa de la implicada.

Andreína Lamota descuartizó a su mamá

Andreina Lamota cumple una pena privativa de libertad de cuarenta años en La Roca por matar y descuartizar a su madre Martha Solís, en octubre de 2025.

Un informe psiquiátrico determinó que la procesada presenta trastorno de personalidad antisocial y niveles elevados de violencia.

“No lo pensé, la ahorqué con el cable de un celular, por 15 minutos la apreté, luego lo boté a la basura (el cable). Mi mamá estaba acostada boca abajo en el mueble, ella tomaba pastillas para dormir, se defendió”, dijo al momento de confesar el crimen.

Lamota desmembró el cuerpo de su madre dos días después de haberla asesinada; los cortes los hizo con un cuchillo de sierra que tenía en la cocina. “No sabía qué hacer, primero corté parte del brazo izquierdo, luego el derecho. A continuación, separé las piernas y las metí en la lavadora. En un tacho azul metí el tórax y los órganos en una funda”, reveló.

El informe psiquiátrico también recogió antecedentes personales relacionados con consumo de alcohol y drogas, tratamiento por ansiedad y depresión, además de un intento de suicidio reportado años antes.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo proceso en contra de Andreína Lamota

❓ ¿Por qué Andreína Lamota enfrentará un nuevo proceso penal por la desaparición de Jeniffer Banguera?

La Fiscalía considera que existen suficientes elementos de convicción que presumirían la participación de Lamota como autora del delito investigado por la desaparición de Banguera.

La Fiscalía emitió el oficio el 10 de septiembre de 2026 y ahora el juez deberá fijar fecha y hora para la formulación de cargos.

❓ ¿Qué pasó con Jeniffer Banguera y cuándo fue identificada?

Banguera desapareció en enero de 2022 y sus restos fueron encontrados en julio de ese mismo año dentro de una maleta. Su identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN en abril de 2026.

La búsqueda se reactivó después de que una tarjeta bancaria y una computadora de Banguera fueran encontradas en la vivienda donde residía Lamota.

❓ ¿Qué dijo Andreína Lamota sobre la muerte de Jeniffer Banguera?

Lamota confesó que mató y desmembró a su amiga y que ocultó sus restos en una maleta con cal.

Según la información de la investigación, la maleta habría permanecido durante meses en el departamento de Lamota, en Sauces 9, antes de ser arrojada en una calle cercana en julio de 2022.

❓ ¿Qué otros delitos se investigan o atribuyen a Andreína Lamota?

Además del caso de Jeniffer Banguera, Lamota está involucrada en un presunto intento de asesinato contra un compañero de trabajo y cumple una condena de 40 años por el asesinato y desmembramiento de su madre, Martha Solís.

El asesinato de su madre ocurrió en octubre de 2025. Por ese caso, Lamota cumple una pena privativa de libertad en La Roca.

❓ ¿Qué antecedentes tiene el caso de Andreína Lamota y la desaparición de Jeniffer Banguera?

La familia de Banguera denunció la desaparición contra Lamota el 24 de octubre de 2025, meses antes de que los restos fueran identificados mediante ADN.

Tras la identificación, el entonces ministro del Interior, John Reimberg, señaló a Lamota como autora directa de la muerte de Banguera. Ahora, la Fiscalía impulsa un nuevo proceso penal por el caso.

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