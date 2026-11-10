El FBI y la Fiscalía de Ecuador acuerdan compartir información sobre el crimen transnacional

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El FBI y la Fiscalía General del Estado firmaron este martes 10 de noviembre de 2026, en Quito, un acuerdo para intercambiar información, coordinar operativos y desarrollar investigaciones paralelas contra el crimen transnacional y el terrorismo. Es el primer memorando de entendimiento entre ambas instituciones, según informó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

La cooperación abarca casos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y financiamiento del terrorismo. El documento establece un marco formal para que la agencia estadounidense y la Fiscalía ecuatoriana trabajen en esos casos y fortalezcan sus capacidades de investigación.

¿Qué podrán hacer el FBI y la Fiscalía de Ecuador con el acuerdo?

El intercambio de información es uno de los mecanismos que prevé el memorando. El texto también contempla la coordinación de operativos y la posibilidad de que las dos instituciones desarrollen investigaciones en paralelo. Según la Embajada, esos mecanismos buscan agilizar las pesquisas sobre delitos que involucran a organizaciones criminales transnacionales.

Durante la firma, Lawrence Petroni, encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, afirmó que el acuerdo busca ampliar la capacidad de ambas instituciones para identificar a quienes participan en esos delitos, desarticular sus redes y llevar a sus integrantes ante la justicia.

Los Estados Unidos y el Ecuador fortalecen su cooperación en seguridad y justicia. En Quito, el Chargé d’Affaires a.i. de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos, Lawrence Petroni, participó en la firma del Memorando de Entendimiento entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía General del Estado. Este acuerdo da inicio formal a la cooperación entre ambas instituciones. También refuerza el trabajo conjunto para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y terroristas. “Con este memorando se amplifica nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo”, afirmó Petroni. #EstamosUnidosEC #AmericaSafe @FBI @FiscaliaEcuador https://t.co/6DX0ErDr7b — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) November 10, 2026

El antecedente de la cooperación del FBI con la Policía de Ecuador

El acuerdo con la Fiscalía se suma a otro mecanismo de cooperación que el FBI ya mantiene con la Policía Nacional. En marzo de 2026, la agencia estadounidense estableció con la Policía ecuatoriana una unidad integrada por agentes que pasaron por un proceso de evaluación y certificación, según la Embajada.

La unidad de marzo surgió de la colaboración con la Policía Nacional. Con el memorando de noviembre, la Fiscalía pasa a contar con su propio marco de trabajo con el FBI para el intercambio de información y la coordinación de investigaciones.

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