Sentencias del caso Las Malvinas ordena pagos a las familias de los cuatro niños asesinados

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El fallo judicial del caso Malvinas, emitido este lunes 22 de diciembre de 2025, no solo estableció penas privativas de libertad contra los militares responsables, sino que también dispuso medidas de reparación integral a favor de las familias de los cuatro menores víctimas de desaparición forzada en el sur de Guayaquil.

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Indemnización económica y sanciones adicionales en el caso Las Malvinas

El Tribunal de Garantías Penales del Guayas resolvió que los condenados deben asumir obligaciones económicas, simbólicas y de carácter público, como parte de la sentencia que determinó responsabilidades penales contra 16 de los 17 militares procesados.

Como parte de la reparación integral, el tribunal impuso a los 11 militares condenados a 34 años y ocho meses de prisión el pago de una indemnización de 10 000 dólares por cada procesado, monto que deberá ser entregado a las familias de las víctimas.

Además, se ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados, es decir, 376 000 dólares, conforme a lo dispuesto en la sentencia.

Estas medidas económicas se suman a las penas privativas de libertad y forman parte de la responsabilidad establecida por el tribunal tras concluir que la Fiscalía demostró el delito de desaparición forzada más allá de toda duda razonable.

Disculpas públicas y acto de desagravio en Taura

El fallo también contempla medidas de reparación simbólica. Entre ellas, el tribunal ordenó la emisión de disculpas públicas a través de un medio de comunicación y la realización de una ceremonia de desagravio en la base de Taura, lugar vinculado a los hechos investigados.

Lea más: Fiscalía pide sentencia condenatoria y reparaciones en el caso Las Malvinas

Como parte de ese acto, la sentencia dispone la colocación de una placa conmemorativa, en reconocimiento de las víctimas. Estas medidas buscan dejar constancia pública de lo ocurrido y formar parte de la reparación no económica establecida por el órgano judicial.

Penas diferenciadas y alcance del fallo

En su resolución, el tribunal estableció penas diferenciadas según el grado de participación. Los cinco cooperadores eficaces recibieron sentencias reducidas de 30 meses de privación de libertad, mientras que el resto de los procesados recibió la pena máxima dentro del fallo, 34 años y ocho meses de prisión.

#ATENCIÓN | #CasoMalvinas: tras haber analizado las pruebas expuestas por #FiscalíaEc durante el juicio, Tribunal de Garantías Penales dicta sentencia por #DesapariciónForzada contra 16 militares.



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El Tribunal también ratificó el estado de inocencia del teniente coronel Juan Francisco I. M., imputado como presunto cómplice, y dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban en su contra.

Información extra: Caso Las Malvinas

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