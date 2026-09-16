Explosión de coche bomba en Pasaje deja un fallecido y heridos, en El Oro

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un ataque con explosivos dejó un adulto mayor fallecido y otras dos personas heridas durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre de 2026 en el sector Los Laureles, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. La Policía Nacional confirmó que el atentado incluyó la explosión de un coche bomba frente a una vivienda.

El hecho ocurrió un día antes del inicio del toque de queda que regirá en El Oro. Según información preliminar, en pocos minutos se registraron tres explosiones en el mismo sector. La primera ocurrió luego de que un taxi fuera abandonado frente a una casa. El vehículo habría contenido varios explosivos y quedó destruido tras la detonación. La onda expansiva también causó daños en otras viviendas cercanas.

Tres explosiones causaron daños en Los Laureles

Renato González, comandante de la Zona 7, informó que el taxi abandonado frente al inmueble habría sido utilizado para ejecutar el primer ataque. La explosión provocó daños en parte de la vivienda ubicada frente al vehículo.

Minutos después se registraron otras dos detonaciones cerca de la primera casa atacada. De acuerdo con la información preliminar, los tres hechos estarían relacionados y habrían tenido como objetivo viviendas del sector.

La fuerza de la explosión también afectó a otros inmuebles. Una persona quedó atrapada dentro de una vivienda cercana. Los agentes que llegaron al lugar realizaron el rescate.

El ataque dejó un adulto mayor muerto y dos personas heridas. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad de las víctimas ni la gravedad de las lesiones de los sobrevivientes.

La Policía acordonó el área para preservar la escena. Personal militar también colaboró con el perímetro establecido en Los Laureles.

Policía presume una disputa entre organizaciones delictivas

Según González, las viviendas atacadas pertenecerían a familiares de alias ‘Nando’, a quien identificó como un conocido antisocial que opera en Pasaje.

El comandante de la Zona 7 señaló que, de manera preliminar, el ataque estaría relacionado con disputas entre organizaciones delictivas. La información conocida hasta ahora apunta a un posible fraccionamiento dentro de Los Choneros.

Tras esa división, uno de los grupos se habría aliado con Los Lobos. Esta alianza habría generado una disputa con otra facción de Los Choneros, que posteriormente se habría relacionado con los Sao Box, otra agrupación que opera en El Oro.

Dentro de esta hipótesis, las autoridades presumen que Los Lobos ejecutaron el atentado con explosivos registrado en Los Laureles. Sin embargo, el motivo del ataque y los responsables todavía no han sido establecidos de forma definitiva.

El atentado ocurrió un día después de que el Gobierno decretara un nuevo estado de excepción en ocho provincias del país, entre ellas El Oro.

En esta provincia, además, el Gobierno estableció un toque de queda que comenzará el 17 de septiembre. La medida regirá todos los días entre las 00:00 y las 05:00.

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