Atentado con explosivo destruyó área de cajeros bancarios y afectó siete edificios en Machala

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Un presunto atentado con explosivos se registró cerca de la media noche del viernes 6 de noviembre de 2026 en el centro de Machala, provincia de El Oro. La explosión afectó el área de cajeros automáticos del Banco de Machala y causó daños materiales en al menos siete edificaciones cercanas.

El hecho ocurrió en la calle Rocafuerte, entre Juan Montalvo y 9 de Mayo. La detonación dejó la calzada cubierta de vidrios, escombros y restos de infraestructura de los inmuebles afectados.

Explosión causó daños en el área bancaria de Machala

Según información preliminar, sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra el área de cajeros del Banco de Machala. La onda expansiva destruyó por completo la zona de cajeros automáticos y causó daños en fachadas de locales y edificios aledaños del centro de Machala.

Los reportes también señalan que la explosión afectó al menos siete edificaciones cercanas. Entre las instalaciones dañadas figura un cajero automático ubicado a pocos metros del presunto punto de origen de la detonación.

La fuerza de la explosión impactó las estructuras de varios inmuebles de la zona comercial y además generó alarma entre residentes y trabajadores del sector.

Acciones policiales en Machala

Tras el incidente, la Policía Nacional acordonó el perímetro para realizar diligencias y recoger indicios. Además, personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudió al sector para inspeccionar los inmuebles afectados y buscar posibles restos de material explosivo.

Los agentes realizaron el levantamiento de indicios para determinar las características del artefacto utilizado y establecer cómo se produjo la explosión.

Hipótesis sobre el presunto atentado en Machala

De acuerdo con los primeros reportes, una de las hipótesis apunta a que los responsables habrían intentado llevarse un cajero automático. El material también señala que una de las líneas de investigación busca determinar si el atentado estuvo dirigido contra esa instalación.

Otra hipótesis mencionada en los reportes considera una posible relación entre la detonación y amenazas contra el gobernador de El Oro, pero esta información deberá ser confirmada por la Policía Nacional. Según versiones de vecinos citadas en los reportes iniciales, la autoridad provincial residiría cerca del lugar y habría recibido intimidaciones días antes.

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