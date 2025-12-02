El Ejército de Ecuador dio a conocer este martes 2 de diciembre de 2025 las operaciones que realizaron en contra del tráfico de combustible en Ecuador y que permitió el decomiso de diésel robado.

Operativo en Guayas

El Ejército Ecuatoriano respondió de inmediato a una alerta de baja presión que Petroecuador emitió en uno de sus poliductos. Con esa información, una unidad militar se desplazó hasta la vía Los Lojas, en el cantón Daule, provincia del Guayas, para ejecutar una operación de seguridad enfocada en proteger la infraestructura hidrocarburífera.

Al llegar al punto señalado, los militares iniciaron controles en la zona y detectaron un camión en circulación. El conductor abandonó el vehículo al notar la presencia del personal uniformado. Ese comportamiento levantó sospechas y motivó una inspección detallada del automotor y del área cercana.

Hallazgos durante el operativo

Los soldados revisaron el camión y confirmaron que transportaba aproximadamente 2 000 galones de diésel. Según el reporte militar, esa carga provenía del poliducto y los responsables la habían sustraído de manera clandestina. El vehículo correspondía a un tanquero improvisado para movilizar el combustible robado.

El equipo militar también localizó ocho bultanks, es decir, cisternas plásticas llenas de combustible. Estos contenedores estaban listos para su traslado y formaban parte del esquema utilizado para acopiar el diésel extraído de forma ilegal.

Durante la inspección en los alrededores, los uniformados identificaron una válvula de un cuarto de pulgada soldada al poliducto de alta presión. Ese implemento permitía extraer el combustible sin autorización y conectaba con una manguera del mismo diámetro. Los responsables la habían instalado para desviar el flujo hacia los recipientes localizados en el camión. Además, los militares detectaron una perforación directa en la tubería que reforzó la evidencia de la maniobra ilegal.

Operaciones permanentes en zonas críticas

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Batallón de Infantería Motorizado N.º 15 Guayaquil mantienen despliegues continuos en áreas vulnerables a estas actividades. Sus equipos actúan contra estructuras delictivas dedicadas al robo, almacenamiento y transporte ilícito de combustibles.

Estas intervenciones buscan reducir el impacto económico que generan estas redes y evitar que organizaciones criminales financien sus operaciones con la venta ilegal de hidrocarburos. Las autoridades militares reiteran que sostienen operaciones permanentes para resguardar los poliductos y enfrentar a los grupos que intentan vulnerar la infraestructura energética del país.

⛽⚡ 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒏𝒔𝒐: 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒖𝒍𝒆#Guayas | Personal del Ejército Ecuatoriano, tras recibir una alerta de baja presión emitida por… pic.twitter.com/mDiNOH1Twu — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) December 2, 2025

