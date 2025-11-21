Ejército aprehende tanquero con 5 000 galones de diésel robado

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano detuvo a un tanquero que transportaba 5 000 galones de diésel sustraído del poliducto de Samborondón, en la provincia del Guayas. Los militares actuaron durante una operación de seguridad hidrocarburífera que se activó tras una alerta de robo en la zona.

Más noticias

La intervención se inició cuando la línea 131 Delitos reportó una baja de presión en el sistema. Ese aviso permitió que el personal militar acudiera al sitio de manera inmediata. Al llegar, varias personas que se encontraban en el punto corrieron para escapar al notar la presencia de las unidades, y dejaron el vehículo abandonado.

Hallazgos en el punto de intervención

Los efectivos inspeccionaron el tanquero y revisaron el sector cercano al poliducto. En esa verificación encontraron el combustible almacenado dentro del vehículo y detectaron implementos utilizados para extraerlo. Entre los objetos hallados constaron cinco metros de una manguera de media pulgada de presión y una válvula de alta presión. El material coincidía con los elementos que suelen emplear las bandas que roban hidrocarburos en esta región.

Los militares levantaron la información necesaria para las diligencias correspondientes. Luego aseguraron el área para evitar nuevas perforaciones o intentos de extracción ilegal. De igual manera, coordinaron con las autoridades competentes el traslado del tanquero y el combustible retenido, con el fin de continuar con las investigaciones.

Operaciones contra el robo de hidrocarburos

El Ejército Ecuatoriano explicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que ejecuta para frenar el hurto de combustible en los poliductos del país. La institución reforzó los patrullajes y controles en zonas consideradas vulnerables, donde grupos delictivos han intentado instalar conexiones clandestinas.

La entidad también reiteró su compromiso de proteger los recursos estratégicos del Estado. Según sus autoridades, las unidades mantienen una vigilancia constante en sectores donde se registran alertas por variaciones de presión o presuntos sabotajes. Con ello buscan disminuir los riesgos para la ciudadanía y garantizar que el diésel y otros derivados lleguen a su destino sin interrupciones ni pérdidas causadas por actividades ilícitas.

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒆́𝒔𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒊́𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐#Guayas | En una operación de seguridad hidrocarburífera ejecutada en Samborondón, provincia del Guayas, personal del Cuerpo de… pic.twitter.com/dl6YhWfNJY — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 21, 2025

Te recomendamos