El Ejército capturó al cabecilla de Los Lobos y objetivo de alto valor, alias ‘Sabando’, en Los Ríos, este viernes 21 de noviembre de 2025.

Más noticias:

La captura de alias ‘Sabando’, cabecilla de Los Lobos, en Los Ríos

El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar en el sector 20 de Febrero, en la provincia de Los Ríos.

Allí fue aprehendido Wilmer S., alias ‘Sabando’, considerado objetivo de alto valor y señalado como cabecilla del GAO Los Lobos.

Según la información oficial, el detenido se dedicaba al expendio de SCSF a gran escala, además de actividades delictivas como secuestro, sicariato, robo, cobro de vacunas y extorsión en el cantón Quevedo.

Le puede interesar: Argentina declara terroristas a Los Lobos y Los Choneros

Droga incautada en poder del detenido

Durante la operación, los militares encontraron en poder de alias ‘Sabando’ las siguientes evidencias:

5 kilogramos de marihuana

47 tubos de heroína

Fuerzas Armadas fortalecen presencia en Los Ríos

El Ejército indicó que ha masificado las operaciones en esta provincia, con el objetivo de golpear las estructuras de los grupos armados organizados y devolver la paz y seguridad a la ciudadanía.

En la intervención participaron efectivos del Batallón de Infantería Motorizado N.º 38 “Ambato” y del Grupo de Fuerzas Especiales N.º 26 “Cenepa”.

Más noticias: Ecuador solicitará a España extradición de alias ‘Pipo’, líder de Los Lobos

Si necesitas un titular alternativo, una versión para redes sociales o un carrusel para Instagram, puedo elaborarlo también.

La captura en España de alias ‘Pipo’, máximo cabecilla de Los Lobos

Días atrás, alias ‘Pipo’, reconocido como el máximo cabecilla de Los Lobos, fue captura en España.

Las autoridades ecuatorianas buscan su extradición y anuncian que será enviado a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Enlace externo: Los Lobos