Ecuador extradita desde EE.UU. a un ciudadano por supuesta violación en Guayaquil

Ecuador recibió desde Estados Unidos (EE.UU.) a Joffre Eduardo C. S., un ciudadano extraditado por el supuesto delito de violación. La Policía Nacional informó que la extradición se ejecutó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, con el apoyo de autoridades estadounidenses.

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La extradición de un ciudadano de Ecuador desde EE.UU. por supuesta violación en Guayaquil

El procedimiento fue coordinado por la Unidad Nacional Interpol, la Oficina Central Nacional (OCN) Washington y la Agencia Federal de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals). Joffre Eduardo C. S. era requerido por la Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infractores Contra la Integridad Sexual Reproductiva de Guayaquil.

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¿Cómo ocurrieron los hechos en Guayaquil?

La investigación se originó tras un hecho ocurrido el 1 de octubre de 2023, alrededor de las 14:30 horas, en Guayaquil.

Según la denuncia presentada por Mariana C. C., ella llegó a su domicilio y encontró a su hija de 13 años, identificada con las iniciales D. N. M. C., sin prendas de vestir y en compañía de Joffre Eduardo C. S. y Héctor Cecilio A. M.

La madre solicitó ayuda a los vecinos, lo que permitió la aprehensión inmediata de Héctor Cecilio A. M., mientras que Joffre Eduardo C. S. presuntamente abandonó el lugar.

Posteriormente, una evaluación médico-legal realizada a la adolescente determinó que había sido víctima de agresiones de carácter sexual.

Consentimiento para la extradición

Durante el proceso judicial se estableció que Joffre Eduardo C. S. se encontraba en los Estados Unidos.

La Policía indicó que, en el marco del procedimiento de extradición, el 30 de abril de 2026, él suscribió voluntariamente su consentimiento para ser extraditado a Ecuador ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Traslado a Ecuador y proceso judicial

Tras completar los procedimientos legales y las coordinaciones entre las autoridades de ambos países, la extradición fue ejecutada y Joffre Eduardo C. S. quedó a disposición de las autoridades ecuatorianas. Luego de su entrega oficial, fue trasladado al Centro de Privación Provisional de Libertad de Varones Pichincha No. 2, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito.

Allí continuará el proceso judicial conforme a la legislación ecuatoriana. La Policía Nacional señaló que esta diligencia forma parte de los mecanismos de cooperación internacional impulsados a través de la Unidad Nacional Interpol para localizar, capturar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por las autoridades competentes.

Informe extra: Extradición

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