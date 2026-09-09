Dos menores de 15 años aislados por el asesinato de un adolescente en Guayaquil

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Dos menores de edad fueron aislados por la Policía Nacional luego de haber sidos identificados en una cámara de seguridad como los presuntos causantes del crimen de otro adolescente en el sur de Guayaquil, el lunes 7 de septiembre de 2026.
Los sospechosos fueron capturados en la cooperativa Esmeraldas Libre, tras una revisión de las cámaras de vigilancia de Segura EP, que fueron las que guiaron a la Policía.
Los adolescentes son señalados por la muerte de un joven de 17 años que fue baleado por unos sujetos que iban al bordo de una tricimoto el lunes 7 de septiembre, alrededor de las 16:00.
El sistema de videovigilancia registró los movimientos de los sujetos, quienes se movilizaron en la tricimoto por varias calles del sur de la urbe. Uno de los sospechosos fue interceptado y capturado mientras corría por el estero, fueron encontrados con prendas de vestir similares a las utilizadas en el crimen.
Según información policial, los menores aislados tienen 15 años.
Las cámaras de videovigilancia del C5 GYE de #SeguraEP realizaron el seguimiento a varios sujetos implicados en un hecho violento registrado en el sector Esmeraldas Chiquito, al sur de #Guayaquil.— Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 8, 2026
La intervención coordinada entre #SeguraEP y @PoliciaEcuador permitió el… pic.twitter.com/2W8bOaC9SH
Un adolescente de 17 años fue baleado por sujetos que se movilizaban en una tricimoto el lunes 7 de septiembre de 2026.
El ataque ocurrió alrededor de las 16:00. La Policía inició la búsqueda de los responsables y utilizó los registros de las cámaras de videovigilancia para identificar sus movimientos.
Fueron identificados mediante las cámaras de seguridad de Segura EP, que registraron sus movimientos antes y después del crimen.
Las imágenes permitieron a los investigadores seguir el recorrido de los sujetos, quienes se movilizaron en una tricimoto por varias calles del sur de Guayaquil. Con esta información, la Policía logró ubicarlos en la cooperativa Esmeraldas Libre.
Los dos menores, ambos de 15 años, fueron aislados por la Policía en la cooperativa Esmeraldas Libre, en el sur de Guayaquil.
Uno de ellos fue interceptado mientras corría por el estero. Durante el procedimiento, los agentes encontraron prendas de vestir similares a las que, según la información policial, habrían utilizado los sospechosos durante el crimen.
Los dos sospechosos tienen 15 años.
Al tratarse de menores de edad, la Policía informó sobre su aislamiento y no sobre una detención en los mismos términos aplicables a una persona adulta. Los adolescentes son señalados como presuntos responsables del ataque que terminó con la vida de un joven de 17 años.
Las cámaras de Segura EP permitieron rastrear los movimientos de los presuntos responsables y orientar a la Policía hasta su ubicación.
El sistema de videovigilancia registró a los sujetos desplazándose en una tricimoto por distintas calles del sur de Guayaquil. Esta información fue utilizada por los agentes para localizar a los dos menores en la cooperativa Esmeraldas Libre.