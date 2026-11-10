Dos hombres sufren robo con escopolamina en una discoteca del norte de Quito

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Dos ciudadanos fueron encontrados desorientados, con signos de haber sido drogados con presunta escopolamina en Quito y sin sus bienes personales en la parroquia de Conocoto, luego de haber asistido la noche anterior a un centro de diversión nocturna en el sector de La Prensa, en el norte de la capital. La intervención de los equipos de auxilio se concretó este martes 10 de noviembre de 2026 tras las alertas emitidas por los moradores del Valle de Los Chillos, quienes reportaron la presencia de dos hombres heridos que no recordaban cómo se produjo su traslado hasta las zonas periféricas del cantón.

Robo y presunta escopolamina en Quito tras acudir a centro nocturno

El primer afectado fue encontrado tendido en la vía pública del barrio Ontaneda Alto con lesiones visibles en el área de la ceja y en el cuello. Personal paramédico del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió de inmediato para proporcionarle atención prehospitalaria de urgencia.

Mientras se desarrollaba la valoración médica, vecinos del sector notificaron a los agentes que unas calles más arriba, cerca de una zona boscosa, permanecía otra persona que solicitaba asistencia tras encontrarse en idéntico estado de desorientación.

Pérdida de motocicleta y testimonio en la zona boscosa

Al llegar al segundo punto, los efectivos de seguridad localizaron al acompañante, quien confirmó ser compañero de trabajo del primer ciudadano herido en la calzada. El testimonio del afectado señaló que ambos habían estado compartiendo en un establecimiento nocturno de la avenida La Prensa, lugar donde sospechan que les suministraron sustancias químicas para anular su voluntad.

Asimismo, manifestó que no recordaba el trayecto recorrido hasta Conocoto y denunció la desaparición de sus pertenencias personales y de la motocicleta en la que se movilizaban.

Soporte médico y localización del entorno familiar

Los dos trabajadores recibieron cuidados prehospitalarios por parte de los bomberos metropolitanos en el sitio del hallazgo. A partir de los datos laborales proporcionados por uno de los involucrados, el personal municipal enlazó contacto directo con la empresa para la que laboraban y posteriormente con sus allegados. Tras las gestiones telefónicas, el hermano de uno de los perjudicados llegó al lugar para asumir el cuidado y custodia de ambos ciudadanos.

Despliegue de los 25 Puestos de Mando Operativo en la urbe

La asistencia fue coordinada por el Puesto de Mando Operativo (PMO) de Conocoto. La dependencia municipal recordó que el Distrito Metropolitano cuenta con 25 puestos de mando distribuidos en el norte, centro, sur y valles de la capital, cuyo propósito es articular el trabajo interinstitucional y dar respuesta inmediata a las emergencias comunitarias, especialmente frente a hechos delictivos asociados al uso de sustancias como la escopolamina en Quito.

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